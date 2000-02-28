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Mercedes-Benz показал тизер обновленного внедорожника
Автомобиль представят на автосалоне в Женеве.
Mercedes-Benz немного подразнил фанатов рекламным роликом об обновленном внедорожнике GLC 2020 года перед мировым дебютом в рамках Женевского автосалона. Правда, рассмотреть на нем можно лишь новую переднюю часть модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InfoCar.
Наиболее очевидным различием между новым GLC и предыдущей моделью являются разные фары, дополненные измененными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, внедорожник использует новую переднюю решетку с двумя горизонтальными планками.
У показанного в ролике GLC также есть более спортивный передний бампер, включающий много смелых серебряных элементов. Хотя в целом Mercedes не планирует революционных изменений GLC, разве что подкорректирует еще форму задних фонарей.
Mercedes не предоставил никакой информации о силовых агрегатах GLC, но есть основания предполагать, что внедорожнику достанутся некоторые двигателя от обновленного C-Class, в том числе 2-литровый 4-цилиндровый турбированный бензиновый мотор на 255 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента.
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Кроме того, Mercedes собирается внедрить аналогичные изменения в версию GLС Coupe, но пока неизвестно, представит ли компания и эту модель в Женеве, или выберет для дебюта другой автосалон, к примеру в Нью-Йорке в апреле.
Mercedes-Benz немного подразнил фанатов рекламным роликом об обновленном внедорожнике GLC 2020 года перед мировым дебютом в рамках Женевского автосалона. Правда, рассмотреть на нем можно лишь новую переднюю часть модели, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на InfoCar.
Наиболее очевидным различием между новым GLC и предыдущей моделью являются разные фары, дополненные измененными светодиодными дневными ходовыми огнями. Кроме того, внедорожник использует новую переднюю решетку с двумя горизонтальными планками.
У показанного в ролике GLC также есть более спортивный передний бампер, включающий много смелых серебряных элементов. Хотя в целом Mercedes не планирует революционных изменений GLC, разве что подкорректирует еще форму задних фонарей.
Mercedes не предоставил никакой информации о силовых агрегатах GLC, но есть основания предполагать, что внедорожнику достанутся некоторые двигателя от обновленного C-Class, в том числе 2-литровый 4-цилиндровый турбированный бензиновый мотор на 255 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента.
Читайте также: Mercedes передумала выпускать кабриолет и купе версии популярной модели
Кроме того, Mercedes собирается внедрить аналогичные изменения в версию GLС Coupe, но пока неизвестно, представит ли компания и эту модель в Женеве, или выберет для дебюта другой автосалон, к примеру в Нью-Йорке в апреле.
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