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Honda продемонстрировала прототип нового электромобиля

Honda продемонстрировала прототип нового электромобиля Новинку можно будет увидеть вживую на Женевском автосалоне.

Honda E Prototype - это маленький спортивный EV с запасом хода около около 200 км. Ожидается, что серийная версия поступит в производство в конце этого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На Женевском автосалоне 2017 года Honda объявила о своем плане электрификации модельного ряда для Европы. План расчитан до 2025 года и подразумевает наращивание продаж в Европе гибридов и электромобилей до 30% от всего объема.

Чтобы продемонстрировать свой прогресс в области EV, Honda в следующий вторник вернется на автосалон в Женеве, чтобы представить модель Honda E Prototype. Компания планирует начать производство серийной версии Honda E уже до конца 2019 года. Прототип Honda E - это следующая итерация Urban EV Concept 2017 года, который представляет из себя ультра-симпатичный городской малолитражный авто с широкой колесной базой, короткими свесами и особыми дверями.

Отметим, что японский автопроизводитель на протяжении десятилетий представлял длинную линейку концепт-каров электромобилей. Но фактическое производство было ограничено. Honda продала несколько сотен электромобилей Pluses в конце 1990-х годов и около тысячи Fit EV с 2012 по 2014 год. В настоящее время она продает Clarity Electric небольшим тиражом.

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В то время как Honda E Prototype может быть просто еще одним концептом, который можно добавить в обширный список, есть признаки того, что Honda серьезно настроена на выпуск нового привлекательного EV на европейские дороги.

Honda продемонстрировала прототип нового электромобиля


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 Теги: Honda, электромобиль

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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