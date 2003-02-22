Раздел: Авто
Kia анонсировала электрокар с необычным рулем
Запас хода составит около 800 километров.
На днях пресс-служба марки показала тизер нового концепта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
По данным пресс-службы Kia, новый автомобиль будет совмещать в себе черты спорткара, седана и кроссовера. Электрокар оснастят лобовым стеклом и панорамной крышей, выполненными из единого листа, а вместо боковых зеркал новинка получит камеры.
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В салон безымянной модели разместится 21-дюймовый экран высокого разрешения и руль необычной формы. Технические характеристики электрокара пока не раскрываются. Ранее компания Kia рассказала о том, что к 2021 году построит новый автомобиль на топливных элементах. Его силовая установка будет на 15% меньше и на 10% мощнее 2-литрового бензинового двигателя. Запас хода автомобиля составит около 800 километров.
На днях пресс-служба марки показала тизер нового концепта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
По данным пресс-службы Kia, новый автомобиль будет совмещать в себе черты спорткара, седана и кроссовера. Электрокар оснастят лобовым стеклом и панорамной крышей, выполненными из единого листа, а вместо боковых зеркал новинка получит камеры.
Читайте также: Rеnаult анонсировала бюджетный электрокар
В салон безымянной модели разместится 21-дюймовый экран высокого разрешения и руль необычной формы. Технические характеристики электрокара пока не раскрываются. Ранее компания Kia рассказала о том, что к 2021 году построит новый автомобиль на топливных элементах. Его силовая установка будет на 15% меньше и на 10% мощнее 2-литрового бензинового двигателя. Запас хода автомобиля составит около 800 километров.
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