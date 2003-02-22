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Porsche Cayenne получил новую версию
Cayenne впервые обзавелся четырехцилиндровым двигателем.
Porsche Cayenne E-Hybrid? Знаем такую модель! Она дебютировала прошлой весной, под капотом - турбомотор V6 3.0 и электродвигатель, которые в пике выдают 462 л.с. и 700 Нм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Но теперь точно такое же название имеет еще одна модификация немецкого кроссовера: специально для китайского рынка Cayenne впервые обзавелся четырехцилиндровым двигателем!
Все дело в местной налоговой политике: для машин с моторами объемом менее 2,0 л действуют намного более привлекательные тарифы. А бездонный китайский рынок настолько важен для автопроизводителей, что теперь даже Porsche не брезгует создавать специальные машины, подогнанные под местную налоговую базу.
Итак, китайский Cayenne E-Hybrid оснащен фольксвагеновским турбомотором EA888 объемом 1984 кубика, который выдает 252 л.с. и 370 Нм. Гибридная надстройка точно такая же, как у глобальной версии: между турбочетверкой и восьмиступенчатым «автоматом» установлен электродвигатель с отдачей 136 л.с. и 400 Нм. Совокупная мощность силовой установки - 386 л.с., а крутящий момент - 600 Нм.
Итак, китайский Cayenne E-Hybrid оснащен фольксвагеновским турбомотором EA888 объемом 1984 кубика, который выдает 252 л.с. и 370 Нм. Гибридная надстройка точно такая же, как у глобальной версии: между турбочетверкой и восьмиступенчатым «автоматом» установлен электродвигатель с отдачей 136 л.с. и 400 Нм. Совокупная мощность силовой установки - 386 л.с., а крутящий момент - 600 Нм.
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Продажи гибридных кроссоверов в Китае уже начались, хотя о локализации речи нет: машины поставляют с основного словацкого завода. В КНР такой Cayenne стоит от 142 тысяч долларов, всего на пять тысяч дороже базовой версии с 340-сильной «шестеркой».
Porsche Cayenne E-Hybrid? Знаем такую модель! Она дебютировала прошлой весной, под капотом - турбомотор V6 3.0 и электродвигатель, которые в пике выдают 462 л.с. и 700 Нм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Но теперь точно такое же название имеет еще одна модификация немецкого кроссовера: специально для китайского рынка Cayenne впервые обзавелся четырехцилиндровым двигателем!
Все дело в местной налоговой политике: для машин с моторами объемом менее 2,0 л действуют намного более привлекательные тарифы. А бездонный китайский рынок настолько важен для автопроизводителей, что теперь даже Porsche не брезгует создавать специальные машины, подогнанные под местную налоговую базу.
Итак, китайский Cayenne E-Hybrid оснащен фольксвагеновским турбомотором EA888 объемом 1984 кубика, который выдает 252 л.с. и 370 Нм. Гибридная надстройка точно такая же, как у глобальной версии: между турбочетверкой и восьмиступенчатым «автоматом» установлен электродвигатель с отдачей 136 л.с. и 400 Нм. Совокупная мощность силовой установки - 386 л.с., а крутящий момент - 600 Нм.
Итак, китайский Cayenne E-Hybrid оснащен фольксвагеновским турбомотором EA888 объемом 1984 кубика, который выдает 252 л.с. и 370 Нм. Гибридная надстройка точно такая же, как у глобальной версии: между турбочетверкой и восьмиступенчатым «автоматом» установлен электродвигатель с отдачей 136 л.с. и 400 Нм. Совокупная мощность силовой установки - 386 л.с., а крутящий момент - 600 Нм.
Читайте также: Porsche вывела на тесты новый Cayenne
Продажи гибридных кроссоверов в Китае уже начались, хотя о локализации речи нет: машины поставляют с основного словацкого завода. В КНР такой Cayenne стоит от 142 тысяч долларов, всего на пять тысяч дороже базовой версии с 340-сильной «шестеркой».
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