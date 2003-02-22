Названы признаки того, что авто "просится" на СТО

На что обратить внимание.



Ряд признаков, которые точно свидетельствуют о наличии проблем с вашим автомобилем, передает



Ремонт авто

Некоторые люди ездят на старых автомобилях. В основном потому, что на новое авто денег нет, но есть и такие, кто любит отдельные модели.



Чем больше лет вашему авто, тем больше шанс, что что-то выйдет из строя. Поэтому нужно обращать особое внимание на возможные проблемы.



6 признаков, которые помогут понять, что ваше авто уже просит о помощи.



Горят лампочки на приборной панели

Индикаторы на панели приборов могут свидетельствовать о том, что вашему авто требуется внимание. Особенно это касается того случая, когда горит индикатор Check Engine. Вот тогда вашему автомобилю пора посетить СТО.



Если вы недавно там были, то может вашему двигателю понадобится более серьезный ремонт. В таком случае нужно задуматься о покупке нового авто, ведь это может стать более дешевым решением.



Авто тратит много масла

Масло, которое охлаждает и смазывает двигатель – это не та жидкость, которую авто тратит очень быстро. Перед тем, как что-то заподозрить, загляните в инструкцию по эксплуатации авто. Возможно то, что вы подливаете немного масла в него после СТО – это нормально.



А вот если вы замечаете масляные пятна на парковке и подливаете масло почти каждую неделю, то знайте, что двигатель нужно ремонтировать.



Тоже самое касается топлива и любой другой технической жидкости автомобиля.



Дым

Появление дыма вместо выхлопа всегда является поводом для техосмотра. Если дым сизый или синий, то, возможно, масло попадает в цилиндры двигателя, а густой белый дым говорит о проблемах с головкой блока или трансмиссионной жидкостью.



Однако самый худший дым – черный. Его появление говорит о целом ряде проблем и неотложном визите на СТО. В таком случае ваше авто ждет серьезный ремонт.



Посторонние звуки

Многие люди не обращают внимания на странные звуки, которые могут время от времени (или даже всегда) раздаваться из мотора старого автомобиля. Однако именно они сообщают водителю о том, что с транспортным средством то что-то не так.



Если вы слышите неприятные звуки из моторного отсека, то, скорее всего, серьезные проблемы с двигателем уже есть, и вам нужно срочно их решать.



Так же нужно обращать внимание на странные звуки от коробки передач и подвески.



Коррозия

Ржавчина на новом авто после небольшого ДТП не должна вас сильно нервировать, а вот у старого авто нужно тщательно следить за ней. Ведь у таких транспортных средств ржавчина начинает покрывать не только внешние элементы, но и такие важные части как подвеска и тормозная магистраль.



Если же вы собираетесь покупать подержанный автомобиль, у которого есть признаки коррозии, то лучше посчитать затраты на замену деталей.



Что-то не так с электричеством

Лампочка, которая перегорела в авто, точно не должна быть причиной для визита в автосервис. Однако, если у вас возникают проблемы с запуском двигателя, или аккумулятор постоянно разряжается, это уже причина для визита на СТО.



Если после замены аккумулятора, генератора или стартера лучше автомобилю не стало, то придется искать проблему и тратить на нее большие суммы денег, или же думать о покупке нового авто.



То есть понять, что автомобилю пора на СТО не так уж и сложно. Проблемы вы увидите или услышите, главное – не игнорировать их и своевременно проводить диагностику автомобиля.



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Ремонтировать авто в случае неисправности или покупать новое – здесь выбор только за вами.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Ряд признаков, которые точно свидетельствуют о наличии проблем с вашим автомобилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Некоторые люди ездят на старых автомобилях. В основном потому, что на новое авто денег нет, но есть и такие, кто любит отдельные модели.Чем больше лет вашему авто, тем больше шанс, что что-то выйдет из строя. Поэтому нужно обращать особое внимание на возможные проблемы.6 признаков, которые помогут понять, что ваше авто уже просит о помощи.Индикаторы на панели приборов могут свидетельствовать о том, что вашему авто требуется внимание. Особенно это касается того случая, когда горит индикатор Check Engine. Вот тогда вашему автомобилю пора посетить СТО.Если вы недавно там были, то может вашему двигателю понадобится более серьезный ремонт. В таком случае нужно задуматься о покупке нового авто, ведь это может стать более дешевым решением.Масло, которое охлаждает и смазывает двигатель – это не та жидкость, которую авто тратит очень быстро. Перед тем, как что-то заподозрить, загляните в инструкцию по эксплуатации авто. Возможно то, что вы подливаете немного масла в него после СТО – это нормально.А вот если вы замечаете масляные пятна на парковке и подливаете масло почти каждую неделю, то знайте, что двигатель нужно ремонтировать.Тоже самое касается топлива и любой другой технической жидкости автомобиля.Появление дыма вместо выхлопа всегда является поводом для техосмотра. Если дым сизый или синий, то, возможно, масло попадает в цилиндры двигателя, а густой белый дым говорит о проблемах с головкой блока или трансмиссионной жидкостью.Однако самый худший дым – черный. Его появление говорит о целом ряде проблем и неотложном визите на СТО. В таком случае ваше авто ждет серьезный ремонт.Многие люди не обращают внимания на странные звуки, которые могут время от времени (или даже всегда) раздаваться из мотора старого автомобиля. Однако именно они сообщают водителю о том, что с транспортным средством то что-то не так.Если вы слышите неприятные звуки из моторного отсека, то, скорее всего, серьезные проблемы с двигателем уже есть, и вам нужно срочно их решать.Так же нужно обращать внимание на странные звуки от коробки передач и подвески.Ржавчина на новом авто после небольшого ДТП не должна вас сильно нервировать, а вот у старого авто нужно тщательно следить за ней. Ведь у таких транспортных средств ржавчина начинает покрывать не только внешние элементы, но и такие важные части как подвеска и тормозная магистраль.Если же вы собираетесь покупать подержанный автомобиль, у которого есть признаки коррозии, то лучше посчитать затраты на замену деталей.Лампочка, которая перегорела в авто, точно не должна быть причиной для визита в автосервис. Однако, если у вас возникают проблемы с запуском двигателя, или аккумулятор постоянно разряжается, это уже причина для визита на СТО.Если после замены аккумулятора, генератора или стартера лучше автомобилю не стало, то придется искать проблему и тратить на нее большие суммы денег, или же думать о покупке нового авто.То есть понять, что автомобилю пора на СТО не так уж и сложно. Проблемы вы увидите или услышите, главное – не игнорировать их и своевременно проводить диагностику автомобиля.Ремонтировать авто в случае неисправности или покупать новое – здесь выбор только за вами.





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