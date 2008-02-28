Раздел: Авто
Рассекречены подробности о новом BMW 2-Series
Премьера намечена на конец этого года.
Ранее в этом месяце мы наблюдали за испытанием одной из новых моделей BMW – речь идет о M235i Gran Coupe, который будет немного более мощным исполнением стандартной модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Премьера этого автомобиля намечена на конец этого года. Согласно новым данным, маленькое 4-дверное купе будет продаваться исключительно с полным приводом в Соединенных Штатах.
Наши коллеги также утверждают, что автомобиль дебютирует позже в этом году как 4-дверное купе 2020 модельного года.
Ссылаясь на «собственные источники в Мюнхене», зарубежное издание BMW Blog сообщает, что американскому рынку будут предоставляться только полноприводные версии стильного компактного автомобиля, по крайней мере, на начальном этапе. Новинка будет базироваться на новой FWD-платформе (передний привод).
Вполне возможно, что официальная презентация может состояться на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре. Мы уже видели несколько прототипов новинки с полностью серийными кузовами, которые тестируются на дорогах общего пользования, что действительно намекает на скорый дебют.
Известно, что флагманская версия M235i получит тот же мотор, что и кроссовер X2 M35i. Речь идет о 2,0-литровом турбодвигателе на 302 лошадиных силы и 450 Нм крутящего момента.
Читайте также: Рассекречены характеристики новой BMW 8-Series
В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, двигатель будет передавать мощность на все четыре колеса благодаря системе BMW xDrive с вектором крутящего момента переднего моста. Разгон с 0 до 100 км/ч займет менее пять секунд.
Ранее в этом месяце мы наблюдали за испытанием одной из новых моделей BMW – речь идет о M235i Gran Coupe, который будет немного более мощным исполнением стандартной модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Премьера этого автомобиля намечена на конец этого года. Согласно новым данным, маленькое 4-дверное купе будет продаваться исключительно с полным приводом в Соединенных Штатах.
Наши коллеги также утверждают, что автомобиль дебютирует позже в этом году как 4-дверное купе 2020 модельного года.
Ссылаясь на «собственные источники в Мюнхене», зарубежное издание BMW Blog сообщает, что американскому рынку будут предоставляться только полноприводные версии стильного компактного автомобиля, по крайней мере, на начальном этапе. Новинка будет базироваться на новой FWD-платформе (передний привод).
Вполне возможно, что официальная презентация может состояться на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре. Мы уже видели несколько прототипов новинки с полностью серийными кузовами, которые тестируются на дорогах общего пользования, что действительно намекает на скорый дебют.
Известно, что флагманская версия M235i получит тот же мотор, что и кроссовер X2 M35i. Речь идет о 2,0-литровом турбодвигателе на 302 лошадиных силы и 450 Нм крутящего момента.
Читайте также: Рассекречены характеристики новой BMW 8-Series
В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, двигатель будет передавать мощность на все четыре колеса благодаря системе BMW xDrive с вектором крутящего момента переднего моста. Разгон с 0 до 100 км/ч займет менее пять секунд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий