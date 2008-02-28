Раздел: Авто
В Brabus анонсировали доработанный Mercedes-Maybach S650
Модель получит новый мотор.
После презентации «заряженной» версии Mercedes-Benz A-Class A250 в конце 2018 года Brabus решил начать 2019 год с действительно «эпичной» модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В рамках женевского автосалона будет представлена новая модификация, и без этого роскошного, Mercedes-Maybach S650.
Все подробности должны быть раскрыты на следующей неделе, но тюнеры решили выпустить короткое тизерное видео с некоторыми подробностями.
Особенностью модели станет сильно модернизированный битурбированный 6,0-литровый мотор V12. Мотор сможет развивать до 900 лошадиных сил и 1 500 Нм крутящего момента. Возможно, тюнеры увеличат объем мотора до 6,3 литров.
В заводской версии автомобиль способен разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. Ожидается, что «заряженная» версия сможет преодолеть барьер в 4 секунды.
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Как и большинство модификаций от Brabus, модель практически не будет отличаться от серийного S650. Модель получит новую решетку радиатора, немного пересмотренные бампера, а также уникальные черные диски.
После презентации «заряженной» версии Mercedes-Benz A-Class A250 в конце 2018 года Brabus решил начать 2019 год с действительно «эпичной» модели, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
В рамках женевского автосалона будет представлена новая модификация, и без этого роскошного, Mercedes-Maybach S650.
Все подробности должны быть раскрыты на следующей неделе, но тюнеры решили выпустить короткое тизерное видео с некоторыми подробностями.
Особенностью модели станет сильно модернизированный битурбированный 6,0-литровый мотор V12. Мотор сможет развивать до 900 лошадиных сил и 1 500 Нм крутящего момента. Возможно, тюнеры увеличат объем мотора до 6,3 литров.
В заводской версии автомобиль способен разгоняться до «сотни» за 4,6 секунды. Ожидается, что «заряженная» версия сможет преодолеть барьер в 4 секунды.
Читайте также: В Украине видели эксклюзивный бронированный Maybach
Как и большинство модификаций от Brabus, модель практически не будет отличаться от серийного S650. Модель получит новую решетку радиатора, немного пересмотренные бампера, а также уникальные черные диски.
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