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Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на продажу
Silver Spur оснащен стандартным 6,75-литровым двигателем V8.
На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже бронированного Rolls-Royce Silver Spur 1987 года, на котором во время своего визита в США передвигалась принцесса Диана. Автомобиль не попадал в ДТП, что подтверждают данные Carfax, а его пробег составляет около 98 тысяч километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В описании указано, что автомобиль был заказан Министерством иностранных дел Великобритании для посольства в Вашингтоне. Бронированием Rolls-Royce Silver Spur занималось кузовное ателье MacNeillie & Son: кузов седана усилен стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменены на поликарбонатные. На нем во время своего визита в США в 1990 году передвигалась принцесса Диана.
Silver Spur оснащен стандартным 6,75-литровым двигателем V8, выдающим 264 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента. Оборудованный трехдиапазонным «автоматом» седан мог разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 12,6 секунды. Максимальная скорость Silver Spur составляла 174 километра в час.
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Этот экземпляр модели окрашен в темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, который сочетается с бежевым салоном. В 2008 году на автомобиле заменили компрессор кондиционера. «Роллс-Ройс» оборудован двухсторонней системой внутренней связи, панорамной крышей, двумя телефонами Motorola, деревянными выдвижными столиками, а также подвеской, поддерживающая постоянный дорожный просвет.
На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже бронированного Rolls-Royce Silver Spur 1987 года, на котором во время своего визита в США передвигалась принцесса Диана. Автомобиль не попадал в ДТП, что подтверждают данные Carfax, а его пробег составляет около 98 тысяч километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В описании указано, что автомобиль был заказан Министерством иностранных дел Великобритании для посольства в Вашингтоне. Бронированием Rolls-Royce Silver Spur занималось кузовное ателье MacNeillie & Son: кузов седана усилен стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменены на поликарбонатные. На нем во время своего визита в США в 1990 году передвигалась принцесса Диана.
Silver Spur оснащен стандартным 6,75-литровым двигателем V8, выдающим 264 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента. Оборудованный трехдиапазонным «автоматом» седан мог разгоняться до 60 миль в час (97 километров в час) за 12,6 секунды. Максимальная скорость Silver Spur составляла 174 километра в час.
Читайте также: Невезение: в Индии разбили новый Rolls-Royce Ghost
Этот экземпляр модели окрашен в темно-зеленый цвет Balmoral Green Metallic, который сочетается с бежевым салоном. В 2008 году на автомобиле заменили компрессор кондиционера. «Роллс-Ройс» оборудован двухсторонней системой внутренней связи, панорамной крышей, двумя телефонами Motorola, деревянными выдвижными столиками, а также подвеской, поддерживающая постоянный дорожный просвет.
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