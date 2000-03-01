Раздел: Авто
Seat поделился изображением первого электромобиля
Платформа MEB представляет собой универсальную архитектуру.
Компания Seat показала тизер своей первой электрической модели, дебют которой состоится на автосалоне в Женеве. Новинка будет построена на платформе MEB и в серию пойдет в 2020 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В основу электрокара Seat ляжет модульная «тележка» MEB, которую концерн Volkswagen использовал на всех электрических прототипах серии I.D. Запас хода прототипа составит около 500 километров, его оснастят комплексом ADAS (набор электронных систем помощи водителю ) второго уровня автоматизации и расширенными набором коммуникационных систем.
Платформа MEB представляет собой универсальную архитектуру, на которой могут базироваться модели разных классов и размеров. Блок аккумуляторов расположен под полом: он состоится из индивидуальных ячеек, скомпонованных в модули необходимого размера. Они поддерживают зарядку от бытовой сети, настенного Wallbox и скоростных терминалов.
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Тяговый электромотор в MEB установлен на задней оси. Спереди размещены высоковольтная электрическая система обогрева, зарядное устройство и радиатор системы охлаждения.
Компания Seat показала тизер своей первой электрической модели, дебют которой состоится на автосалоне в Женеве. Новинка будет построена на платформе MEB и в серию пойдет в 2020 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
В основу электрокара Seat ляжет модульная «тележка» MEB, которую концерн Volkswagen использовал на всех электрических прототипах серии I.D. Запас хода прототипа составит около 500 километров, его оснастят комплексом ADAS (набор электронных систем помощи водителю ) второго уровня автоматизации и расширенными набором коммуникационных систем.
Платформа MEB представляет собой универсальную архитектуру, на которой могут базироваться модели разных классов и размеров. Блок аккумуляторов расположен под полом: он состоится из индивидуальных ячеек, скомпонованных в модули необходимого размера. Они поддерживают зарядку от бытовой сети, настенного Wallbox и скоростных терминалов.
Читайте также: Seat назвал дату дебюта электрокара
Тяговый электромотор в MEB установлен на задней оси. Спереди размещены высоковольтная электрическая система обогрева, зарядное устройство и радиатор системы охлаждения.
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