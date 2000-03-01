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Раздел: Авто  
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Рассекречен дизайн нового Bentley Flying Spur

Рассекречен дизайн нового Bentley Flying SpurФотошпионам удалось запечатлеть новинку на дорогах города.

Напомним, что ранее снимки нового Bentley Flying Spur были опубликованы в ноябре 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream

Тогда журналистом удалось заснять модель во время прохождения дорожных испытаний, но кузов седана был скрыт плотной камуфляжной пленкой. На этот раз новинку удалось запечатлеть со всех ракурсов и рассмотреть все детали.

Передняя часть Bentley Flying Spur выполнена в едином стиле с купе Continental GT. В целом огромный седан получил фирменный дизайн британской марки и ожидать кардинальных новшеств в экстерьере не стоит.

Интерьер новинки запечатлеть фотошпионам не удалось.По мнению экспертов, седан обзаведется полностью цифровой панелью приборов, а отделка салона будет исполнена из высококачественной кожи с контрастными элементами.

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Предположительно, в линейку силовых установок войдут новые агрегаты: более экономичный 4,0-литровый бензиновый турбомотор, производительность которого составляет 521лошадиных сил, а также гибрид от Porsche Panamera.

Рассекречен дизайн нового Bentley Flying Spur
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 Теги: Bentley Flying Spur, автомобиль

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