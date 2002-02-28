Раздел: Авто
Названы плюсы и минусы покупки американских авто
Преимущества и недостатки.
В настоящее время США являются одной из ведущих автомобильных держав мира. История американского автомобилестроения ведет свое начало еще с 19 столетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Продукция американского автопрома пользуется заслуженной популярностью во всем мире. Тем не менее, как и у всех остальных производителей, у автомобилей марок США есть свои характерные недостатки и преимущества.
Специалисты отмечают целый ряд характерных недостатков именно американских автомашин. К ним относят мощные, но в тоже время очень прожорливые двигатели. Медленные коробки передач, также характерны для американских машин. Автолюбители отмечают низкий уровень надежности автомобилей, по крайней мере, по сравнению с японскими. Как одно из проявлений ненадежности, слабая сопротивляемость коррозии. Отделочные материалы уступают по своему качеству, по крайней мере, европейским, точно. Безопасность, по этому критерию американские автомобили сегодня уступают не только европейским и японским, но и корейским машинам.
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К преимуществам машин из Северной Америки следует отнести эффектный дизайн, внешний вид. Несмотря на то, что машины не отличаются высокой надежностью, их легко ремонтировать, что надо отнести к явным плюсам. Просторный салон и как правило, очень вместительный багажник. Мощный двигатель, несмотря на высокий расход топлива. Неплохое оснащение. Комфортабельная подвеска.
В настоящее время США являются одной из ведущих автомобильных держав мира. История американского автомобилестроения ведет свое начало еще с 19 столетия, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Продукция американского автопрома пользуется заслуженной популярностью во всем мире. Тем не менее, как и у всех остальных производителей, у автомобилей марок США есть свои характерные недостатки и преимущества.
Специалисты отмечают целый ряд характерных недостатков именно американских автомашин. К ним относят мощные, но в тоже время очень прожорливые двигатели. Медленные коробки передач, также характерны для американских машин. Автолюбители отмечают низкий уровень надежности автомобилей, по крайней мере, по сравнению с японскими. Как одно из проявлений ненадежности, слабая сопротивляемость коррозии. Отделочные материалы уступают по своему качеству, по крайней мере, европейским, точно. Безопасность, по этому критерию американские автомобили сегодня уступают не только европейским и японским, но и корейским машинам.
Читайте также: Названы все плюсы и минусы массажа
К преимуществам машин из Северной Америки следует отнести эффектный дизайн, внешний вид. Несмотря на то, что машины не отличаются высокой надежностью, их легко ремонтировать, что надо отнести к явным плюсам. Просторный салон и как правило, очень вместительный багажник. Мощный двигатель, несмотря на высокий расход топлива. Неплохое оснащение. Комфортабельная подвеска.
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