Раздел: Авто
В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TX
Модель станет флагманом нового бренда Chery.
В Сети появились первые настоящие живые фотографии кроссовера Exeed TX, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Эта модель станет флагманом концерна Chery в рамках нового премиального бренда.
Вся линейка моделей в дочерней компании китайского концерна будет отличаться уникальным дизайном, а также повышенным уровнем комфорта и оснащения. На данный момент модель уже находится в некоторых дилерских центрах, где и были сделаны фотографии.
Дебют модели Exeed TX и длиннобазной версии TXL прошла в начале этого года. Длина TX - 4 690 мм, а размер колесной базы - 2 715 мм. Для "растянутой" версии аналогичные параметры составляют 4 750 мм и 2 800 мм соответственно. Компанией отдельно отмечается, что кроссовер построен на базе современной платформы M3X.
Под капотом будет предложен единственный вариант силового агрегата, представленный 1,6-литровым турбомотором. Максимальная мощность модели составит 197 лошадиных сил.
В пару к мотору можно будет выбрать шестиступенчатую «механику» или семиступенчатый «робот». Позднее Exeed TX получит и гибридную версию, а вот полный привод не предусматривается ни в одной из комплектаций.
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К сожалению, стоимость модели пока не сообщается. Уже в этом году можно ожидать выхода Exeed и на европейский рынок.
В Сети появились первые настоящие живые фотографии кроссовера Exeed TX, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Эта модель станет флагманом концерна Chery в рамках нового премиального бренда.
Вся линейка моделей в дочерней компании китайского концерна будет отличаться уникальным дизайном, а также повышенным уровнем комфорта и оснащения. На данный момент модель уже находится в некоторых дилерских центрах, где и были сделаны фотографии.
Дебют модели Exeed TX и длиннобазной версии TXL прошла в начале этого года. Длина TX - 4 690 мм, а размер колесной базы - 2 715 мм. Для "растянутой" версии аналогичные параметры составляют 4 750 мм и 2 800 мм соответственно. Компанией отдельно отмечается, что кроссовер построен на базе современной платформы M3X.
Под капотом будет предложен единственный вариант силового агрегата, представленный 1,6-литровым турбомотором. Максимальная мощность модели составит 197 лошадиных сил.
В пару к мотору можно будет выбрать шестиступенчатую «механику» или семиступенчатый «робот». Позднее Exeed TX получит и гибридную версию, а вот полный привод не предусматривается ни в одной из комплектаций.
Читайте также: В Сети появились фото нового кроссовера от Chery
К сожалению, стоимость модели пока не сообщается. Уже в этом году можно ожидать выхода Exeed и на европейский рынок.
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