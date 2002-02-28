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Раздел: Авто  
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В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TX

В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TXМодель станет флагманом нового бренда Chery.

В Сети появились первые настоящие живые фотографии кроссовера Exeed TX, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Эта модель станет флагманом концерна Chery в рамках нового премиального бренда.

Вся линейка моделей в дочерней компании китайского концерна будет отличаться уникальным дизайном, а также повышенным уровнем комфорта и оснащения. На данный момент модель уже находится в некоторых дилерских центрах, где и были сделаны фотографии.

Дебют модели Exeed TX и длиннобазной версии TXL прошла в начале этого года. Длина TX - 4 690 мм, а размер колесной базы - 2 715 мм. Для "растянутой" версии аналогичные параметры составляют 4 750 мм и 2 800 мм соответственно. Компанией отдельно отмечается, что кроссовер построен на базе современной платформы M3X.

Под капотом будет предложен единственный вариант силового агрегата, представленный 1,6-литровым турбомотором. Максимальная мощность модели составит 197 лошадиных сил.

В пару к мотору можно будет выбрать шестиступенчатую «механику» или семиступенчатый «робот». Позднее Exeed TX получит и гибридную версию, а вот полный привод не предусматривается ни в одной из комплектаций.

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К сожалению, стоимость модели пока не сообщается. Уже в этом году можно ожидать выхода Exeed и на европейский рынок.
В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TX
В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TX
В Сети появились "живые" фото кроссовера Chery Exeed TX
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 Теги: Chery Exeed TX, кроссовер

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Сегодня, 15:46 » Автор: Алена Шимко
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