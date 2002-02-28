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Раздел: Авто  
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В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы

В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы ДианыПринцессу перевозили на нем в 1990 году.

В США на аукцион выставили бронированный лимузин Rolls-Royce Silver Spur, на котором возили принцессу Диана во время визитов в Америку. Сейчас цена авто составляет всего $26 тысяч, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Автомобиль был специально заказан Министерством иностранных дел Великобритании для использования в его посольстве в Вашингтоне, пишет Bring a Trailer.

Коллекционный Rolls-Royce укомплектован 6,75-литровым V-8 двигателем оснащен впрыском топлива Bosch в сочетании с 3-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач GM Turbo 400. Кузов обшит стальными и кевларовыми пластинами, дополнительным усилением дверей и петель, а также поликарбонатными окнами, заменяющими оригинальные стеклянные окна.

Среди прочего в автомобиле есть микрофон для внутренней связи между пассажиром и водителем.

Датчик на Rolls-Royce указывает, что на нем проехали всего 61 тысячу миль. Информацию подтверждают и специализированные госсайты США. При этом авто ни разу не было в ДТП.

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Известно, что английскую принцессу перевозили на нем в 1990 году. В подтверждение этого есть даже несколько фотографий. С 2007 года он принадлежал одному тюнинг ателье, но автомобиль находиться в полностью оригинальном состоянии.
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
В США уйдет с молотка Rolls-Royce принцессы Дианы
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 Теги: США, Rolls-Royce, принцесса Диана

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Сегодня, 16:58 » Автор: Алена Шимко
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