Раздел: Авто
Subaru отзывает по всему миру крупную партию автомобилей
Отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester
Японский автопроизводитель Subaru отзовет по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"В Subaru рассказали, что отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester в США - крупнейшем рынке, а также других государствах, в том числе 300 тыс. автомобилей в Японии для налаживания проблем со стоп-сигналом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отзыв касается автомобилей, произведенных между 2008 и 2017 годами, и станет одним из крупнейших в истории компании.
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Как известно, в последние годы Subaru удалось существенно улучшить свои позиции на рынке США, хотя компанию постоянно преследуют технические сложности.
Японский автопроизводитель Subaru отзовет по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"В Subaru рассказали, что отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester в США - крупнейшем рынке, а также других государствах, в том числе 300 тыс. автомобилей в Японии для налаживания проблем со стоп-сигналом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отзыв касается автомобилей, произведенных между 2008 и 2017 годами, и станет одним из крупнейших в истории компании.
Читайте также: Audi отзывает крупную партию автомобилей из-за неисправности
Как известно, в последние годы Subaru удалось существенно улучшить свои позиции на рынке США, хотя компанию постоянно преследуют технические сложности.
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