» » Subaru отзывает по всему миру крупную партию автомобилей
Раздел: Авто  
0

Subaru отзывает по всему миру крупную партию автомобилей

Subaru отзывает по всему миру крупную партию автомобилейОтзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester

Японский автопроизводитель Subaru отзовет по всему миру около 2,3 млн автомобилей из-за проблем со стоп-сигналом.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"В Subaru рассказали, что отзывают около 2 млн автомобилей популярных моделей Impreza и Forester в США - крупнейшем рынке, а также других государствах, в том числе 300 тыс. автомобилей в Японии для налаживания проблем со стоп-сигналом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отзыв касается автомобилей, произведенных между 2008 и 2017 годами, и станет одним из крупнейших в истории компании.

Читайте также: Audi отзывает крупную партию автомобилей из-за неисправности

Как известно, в последние годы Subaru удалось существенно улучшить свои позиции на рынке США, хотя компанию постоянно преследуют технические сложности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Subaru, автомобиль

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:46 » Автор: Татьяна Ларина
     137
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх