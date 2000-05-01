Раздел: Авто
Новый Renault Kwid впервые сфотографировали на дороге
Детали автомобиля были скрыты за камуфляжной пленкой.
Французская компания в текущем году анонсировала выход четырех моделей на индийский рынок в течение двух лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В 2019 году в Индии появится 7-местный MPV Triber и обновленные Kwid и Duster. В свою очередь в следующем году компания привезет на индийский рынок также новый субкомпактный 4-метровый SUV с кодовым именем HBC. Недавно индийским журналистам удалось запечатлеть фейслифтовый хэтч Kwid.
Модель 2020 года практически полностью повторяет дебютировавший в Поднебесной электрический Kwid EV. Автомобиль получил иную оптику со светодиодными ДХО, более низкий бампер и пересмотренную решетку радиатора.
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По мнению экспертов, новинка будет официально представлена уже в конце текущего года, а продажи модели стартуют в первом квартале 2020-го. В движение Kwid 2020, скорее всего, будет приводиться 1,0-литровым бензиновым мотором BS6.
Французская компания в текущем году анонсировала выход четырех моделей на индийский рынок в течение двух лет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В 2019 году в Индии появится 7-местный MPV Triber и обновленные Kwid и Duster. В свою очередь в следующем году компания привезет на индийский рынок также новый субкомпактный 4-метровый SUV с кодовым именем HBC. Недавно индийским журналистам удалось запечатлеть фейслифтовый хэтч Kwid.
Модель 2020 года практически полностью повторяет дебютировавший в Поднебесной электрический Kwid EV. Автомобиль получил иную оптику со светодиодными ДХО, более низкий бампер и пересмотренную решетку радиатора.
Читайте также: Эксперт назвал главные недостатки седана Audi A8
По мнению экспертов, новинка будет официально представлена уже в конце текущего года, а продажи модели стартуют в первом квартале 2020-го. В движение Kwid 2020, скорее всего, будет приводиться 1,0-литровым бензиновым мотором BS6.
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