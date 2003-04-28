Раздел: Авто
Audi R8 могут заменить электромобилем
Новинка должна выйти на рынок в 2022 году.
Компания Audi может отказаться от купе R8: вместо нового поколения суперкара с атмосферным двигателем появится модель с тремя электромоторами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Нынешнему поколению Audi R8, учитывая его жизненный цикл, осталось существовать два-три года. Новой генерации у купе не будет: по слухам, в Audi уже ведется работа над принципиально новой моделью, которая будет именоваться e-tron GTR и станет своего рода идеологическим наследником электрического купе Audi R8 e-tron.
Суперкар может получить силовую установку с тремя электромоторами совокупной мощностью порядка 650 л.с., что обеспечит машине привод на обе оси и возможность векторизации крутящего момента.
Кроме того, Audi e-tron GTR должны снабдить твердотельными аккумуляторами емкостью порядка 95 кВт/ч с запасом энергии на 480 км пробега и системой беспроводной зарядки, причем, по некоторым сведениям, ее планируется сделать чуть ли не единственной возможностью пополнить бортовой энергозапас.
Предположительно, Audi e-tron GTR построят на той же платформе, которая лежит в основе еще одного электрического суперкара – Porsche Taycan. Получит суперкар и сопоставимые динамические характеристики, то есть сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 2 секунды.
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Если в Audi действительно решат построить электрический суперкар вместо купе R8 с атмосферным V10, выйдет он на рынок не ранее 2022 года.
Компания Audi может отказаться от купе R8: вместо нового поколения суперкара с атмосферным двигателем появится модель с тремя электромоторами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Нынешнему поколению Audi R8, учитывая его жизненный цикл, осталось существовать два-три года. Новой генерации у купе не будет: по слухам, в Audi уже ведется работа над принципиально новой моделью, которая будет именоваться e-tron GTR и станет своего рода идеологическим наследником электрического купе Audi R8 e-tron.
Суперкар может получить силовую установку с тремя электромоторами совокупной мощностью порядка 650 л.с., что обеспечит машине привод на обе оси и возможность векторизации крутящего момента.
Кроме того, Audi e-tron GTR должны снабдить твердотельными аккумуляторами емкостью порядка 95 кВт/ч с запасом энергии на 480 км пробега и системой беспроводной зарядки, причем, по некоторым сведениям, ее планируется сделать чуть ли не единственной возможностью пополнить бортовой энергозапас.
Предположительно, Audi e-tron GTR построят на той же платформе, которая лежит в основе еще одного электрического суперкара – Porsche Taycan. Получит суперкар и сопоставимые динамические характеристики, то есть сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 2 секунды.
Читайте также: Range Rover готовит новый мотор для внедорожника модели 2020
Если в Audi действительно решат построить электрический суперкар вместо купе R8 с атмосферным V10, выйдет он на рынок не ранее 2022 года.
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