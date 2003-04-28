Раздел: Авто
Специалисты дали прогноз о будущем удешевлении электромобилей
Производство таких машин станет дешевле уже в ближайшие годы.
Момент, когда электромобили станут дешевле машин с двигателями внутреннего сгорания, наступит в 2022 году. А может быть, еще раньше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
ПРОГНОЗ
Всего 3 года отделяет человечество от момента, когда электромобили из разряда престижных и дорогих диковинок перейдут в число массовых средств передвижения. Может быть, пройдет и меньше трех лет: дело в том, что редакция Bloomberg уже несколько раз меняла свой прогноз относительно наступления «эры электромобилей». Об этом в своем Тwitter написал Натаниэль Буллард, аналитик издания.
Так, в 2017 году исследователи издания считали, что электромобили станут дешевле машин на ископаемом топливе в 2026 году, в 2018-м перенесли свой прогноз на 2024-й, и вот теперь называют 2022 год.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Каждый год транспортная команда BloombergNEF проводит анализ стоимости электромобиля и сравнивает его со стоимостью автомобиля с двигателем внутреннего сгорания того же объема. Цель – определить момент, когда электромобили станут дешевле, чем их бензиновые эквиваленты. Этот момент станет решающим для рынка электромобилей.
«При прочих равных условиях первоначальный ценовой паритет делает решение о покупке электромобиля вопросом вкуса, стиля или предпочтений покупателя, но не вопросом стоимости», – говорится в новом исследовании Bloomberg, подготовленном Натаниэлем Буллардом.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Прогноз основывается на данных о том, когда в достаточной степени подешевеют аккумуляторы для электромобилей. Ведь именно это – самая дорогая деталь конструкции, стоимость которой с самого начала сдерживала рост популярности электрокаров.
«Для автомобилей среднего размера в США в 2015 году цена аккумулятора составляла более 57% от общей стоимости машины. В этом году это 33%. К 2025 году стоимость батареи составит всего 20% от общей стоимости автомобиля», – сказано в исследовании.
Но дело не только в аккумуляторе. Поскольку массовое производство некоторых других деталей для электромобилей только начинается, вскоре цены на них тоже упадут.
К 2030 году затраты на двигатели, инверторы и силовую электронику могут быть на 25–30% ниже, чем сегодня», – утверждает автор статьи.
ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Еще одна важная деталь – время зарядки. Сегодня заряжать батарею электрокара приходится довольно долго. Но и здесь технологии не стоят на месте. Сверхбыстрые станции (supercharger) уже заряжают электромобили за 15-30 минут вместо нескольких часов, которые нужны для зарядки от розетки. А аккумуляторы следующего поколения, согласно прогнозам, можно будет заряжать в течение трех-пяти минут.
КОРАБЛИ И САМОЛЕТЫ
Удешевление аккумуляторов вместе с улучшением их характеристик отразится не только на рынке автомобилей. Компания Komatsu Ltd анонсировала выпуск полностью электрических экскаваторов. А Stena Line планирует установить батареи на одном из своих автомобильных паромов, курсирующих между Швецией и Данией.
Первый электрический самолет включила в свой летный состав Harbor Air Ltd., которая управляет 42 авиалайнерами на 12 маршрутах в Британской Колумбии. Генеральный директор компании Грег Макдугалл говорит, что намерен со временем перевести весь авиапарк на электродвигатели. Ничего удивительного, бизнес первым реагирует на меняющиеся экономические условия и перспективные новинки.
ПЕРСПЕКТИВА
При условии равных цен многие горожане выберут электромобиль: к этому их подтолкнет низкая цена эксплуатации и, конечно, отсутствие вредных выбросов. В сельской местности процесс, вероятно, пойдет медленнее, хотя как знать.
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Сыграет свою роль и расширение сети зарядных станций для электромобилей, в том числе и в Украине. Соответственно, снижается риск застрять на трассе в разряженном электромобиле, как бывало не раз с украинскими поклонниками электрокаров еще несколько лет назад.
Момент, когда электромобили станут дешевле машин с двигателями внутреннего сгорания, наступит в 2022 году. А может быть, еще раньше, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
ПРОГНОЗ
Всего 3 года отделяет человечество от момента, когда электромобили из разряда престижных и дорогих диковинок перейдут в число массовых средств передвижения. Может быть, пройдет и меньше трех лет: дело в том, что редакция Bloomberg уже несколько раз меняла свой прогноз относительно наступления «эры электромобилей». Об этом в своем Тwitter написал Натаниэль Буллард, аналитик издания.
Так, в 2017 году исследователи издания считали, что электромобили станут дешевле машин на ископаемом топливе в 2026 году, в 2018-м перенесли свой прогноз на 2024-й, и вот теперь называют 2022 год.
ИССЛЕДОВАНИЕ
Каждый год транспортная команда BloombergNEF проводит анализ стоимости электромобиля и сравнивает его со стоимостью автомобиля с двигателем внутреннего сгорания того же объема. Цель – определить момент, когда электромобили станут дешевле, чем их бензиновые эквиваленты. Этот момент станет решающим для рынка электромобилей.
«При прочих равных условиях первоначальный ценовой паритет делает решение о покупке электромобиля вопросом вкуса, стиля или предпочтений покупателя, но не вопросом стоимости», – говорится в новом исследовании Bloomberg, подготовленном Натаниэлем Буллардом.
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Прогноз основывается на данных о том, когда в достаточной степени подешевеют аккумуляторы для электромобилей. Ведь именно это – самая дорогая деталь конструкции, стоимость которой с самого начала сдерживала рост популярности электрокаров.
«Для автомобилей среднего размера в США в 2015 году цена аккумулятора составляла более 57% от общей стоимости машины. В этом году это 33%. К 2025 году стоимость батареи составит всего 20% от общей стоимости автомобиля», – сказано в исследовании.
Но дело не только в аккумуляторе. Поскольку массовое производство некоторых других деталей для электромобилей только начинается, вскоре цены на них тоже упадут.
К 2030 году затраты на двигатели, инверторы и силовую электронику могут быть на 25–30% ниже, чем сегодня», – утверждает автор статьи.
ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Еще одна важная деталь – время зарядки. Сегодня заряжать батарею электрокара приходится довольно долго. Но и здесь технологии не стоят на месте. Сверхбыстрые станции (supercharger) уже заряжают электромобили за 15-30 минут вместо нескольких часов, которые нужны для зарядки от розетки. А аккумуляторы следующего поколения, согласно прогнозам, можно будет заряжать в течение трех-пяти минут.
КОРАБЛИ И САМОЛЕТЫ
Удешевление аккумуляторов вместе с улучшением их характеристик отразится не только на рынке автомобилей. Компания Komatsu Ltd анонсировала выпуск полностью электрических экскаваторов. А Stena Line планирует установить батареи на одном из своих автомобильных паромов, курсирующих между Швецией и Данией.
Первый электрический самолет включила в свой летный состав Harbor Air Ltd., которая управляет 42 авиалайнерами на 12 маршрутах в Британской Колумбии. Генеральный директор компании Грег Макдугалл говорит, что намерен со временем перевести весь авиапарк на электродвигатели. Ничего удивительного, бизнес первым реагирует на меняющиеся экономические условия и перспективные новинки.
ПЕРСПЕКТИВА
При условии равных цен многие горожане выберут электромобиль: к этому их подтолкнет низкая цена эксплуатации и, конечно, отсутствие вредных выбросов. В сельской местности процесс, вероятно, пойдет медленнее, хотя как знать.
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Сыграет свою роль и расширение сети зарядных станций для электромобилей, в том числе и в Украине. Соответственно, снижается риск застрять на трассе в разряженном электромобиле, как бывало не раз с украинскими поклонниками электрокаров еще несколько лет назад.
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