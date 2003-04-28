Раздел: Авто
Фотошпионы показали KIA Xceed без камуфляжа
На базе KIA Ceed создали кроссовер.
Уже в скором времени в продаже появится новый кроссовер на базе известного хэтча KIA Ceed, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Модель под названием Xceed проходит тестовые испытания в Нидерландах, где и была замечена фотошпионами.
Самое интересное, что компания уже сняла камуфляж, а это говорит о готовности к серийному выпуску и скорой презентации. Фотографии модели опубликовало местное издание autoweek.
Судя по представленной фотографии, автомобиль получит узнаваемый дизайн в фирменном стиле компании. Причем дизайнеры значительно изменили автомобиль, в сравнении с базовым хэтчем, добавив не только пластиковый обвес, но и другие стилистические изменения.
Так, модель получит другую оптику, измененную линию остекления, другие бампера и добавится задний спойлер с диффузором.
В качестве силового агрегата модель получит четыре различных варианта бензиновых и дизельных моторов, включая бензиновые турбодвигатели 1,4 литра (140 л.с.) и 1,6 литра (204 л.с). Турбодизельная линейка будет представлена мотором на 1,6 литра с мощностью до 115 и 136 лошадиных сил в зависимости от версии.
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К сожалению, дата выхода, презентации, а также стоимость пока держится в секрете.
Уже в скором времени в продаже появится новый кроссовер на базе известного хэтча KIA Ceed, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Модель под названием Xceed проходит тестовые испытания в Нидерландах, где и была замечена фотошпионами.
Самое интересное, что компания уже сняла камуфляж, а это говорит о готовности к серийному выпуску и скорой презентации. Фотографии модели опубликовало местное издание autoweek.
Судя по представленной фотографии, автомобиль получит узнаваемый дизайн в фирменном стиле компании. Причем дизайнеры значительно изменили автомобиль, в сравнении с базовым хэтчем, добавив не только пластиковый обвес, но и другие стилистические изменения.
Так, модель получит другую оптику, измененную линию остекления, другие бампера и добавится задний спойлер с диффузором.
В качестве силового агрегата модель получит четыре различных варианта бензиновых и дизельных моторов, включая бензиновые турбодвигатели 1,4 литра (140 л.с.) и 1,6 литра (204 л.с). Турбодизельная линейка будет представлена мотором на 1,6 литра с мощностью до 115 и 136 лошадиных сил в зависимости от версии.
Читайте также: Фотошпионы показали новый кроссовер Geely без камуфляжа
К сожалению, дата выхода, презентации, а также стоимость пока держится в секрете.
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