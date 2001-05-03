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JAC объявил о начале продаж нового электрического кроссовера
JAC представил новый электрический кроссовер iEVS4
JAC представил новый электрический кроссовер iEVS4Китайский автомобильный бренд JAC официально объявил о начале продаж электрического кроссовера под названием JAC iEVS4, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В настоящее время приобрести новинку возможно исключительно на местном рынке, однако в дальнейшем производитель рассчитывает на расширение географии продаж. Общая мощность аккумуляторов автомобиля составляет 66 кВ/ч. С учетом данных параметров запас хода электрического кроссовера iEVS4 составляет около 470 километров.
Производителем предусмотрена опция быстрой зарядки, позволяющая достичь показателя аккумуляторов до 80 процентов всего за полчаса.
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В топовой комплектации электрического кроссовера предусмотрели расширенные опции безопасности, включая предупреждение об уходе с полосы движения. Пока стоимость автомобиля остается неизвестной.
JAC представил новый электрический кроссовер iEVS4Китайский автомобильный бренд JAC официально объявил о начале продаж электрического кроссовера под названием JAC iEVS4, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
В настоящее время приобрести новинку возможно исключительно на местном рынке, однако в дальнейшем производитель рассчитывает на расширение географии продаж. Общая мощность аккумуляторов автомобиля составляет 66 кВ/ч. С учетом данных параметров запас хода электрического кроссовера iEVS4 составляет около 470 километров.
Производителем предусмотрена опция быстрой зарядки, позволяющая достичь показателя аккумуляторов до 80 процентов всего за полчаса.
Читайте также: Audi рассекретила дизайн нового электрического кроссовера
В топовой комплектации электрического кроссовера предусмотрели расширенные опции безопасности, включая предупреждение об уходе с полосы движения. Пока стоимость автомобиля остается неизвестной.
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