Раздел: Авто
В Сети появились изображения нового электрического кроссовера Ford
У показанного на рендерах автомобиля пятидверный кузов, пластиковый обвес, новые задние фонари.
В Интернете появились рендерные изображения нового электрического кроссовера компании Ford, который сделают на базе мускул-кара Ford Mustang, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
Когда смотришь на эти рендерные изображения, почему-то создается впечатление, что этот автомобиль больше похоже на вседоржный универсал, чем на кроссовер. Одновременно с этим в нем четко заметны характерные элементы дизайна «Мустанга» (крупная трапециевидная решётка радиатора, узкие фары, длинный рельефный капот).
У показанного на рендерах автомобиля пятидверный кузов, пластиковый обвес, новые задние фонари.
Электрический кроссовер на базе мускул-кара Ford Mustang компания Ford планирует выпустить в 2020 году. Раньше сообщалось, что он будет называться Mach 1, но многим американским автолюбителям это название не понравилось, и Ford решил подобрать новое.
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Покупателям этот кроссовер предложат в двух версиях, в зависимости от ёмкости батареи. Запас хода в базовой комплектации составит 484 км, а в топовой комплектации – 600 км. Не исключено также, что будет ещё и высокопроизводительная версия.
В Интернете появились рендерные изображения нового электрического кроссовера компании Ford, который сделают на базе мускул-кара Ford Mustang, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews
Когда смотришь на эти рендерные изображения, почему-то создается впечатление, что этот автомобиль больше похоже на вседоржный универсал, чем на кроссовер. Одновременно с этим в нем четко заметны характерные элементы дизайна «Мустанга» (крупная трапециевидная решётка радиатора, узкие фары, длинный рельефный капот).
У показанного на рендерах автомобиля пятидверный кузов, пластиковый обвес, новые задние фонари.
Электрический кроссовер на базе мускул-кара Ford Mustang компания Ford планирует выпустить в 2020 году. Раньше сообщалось, что он будет называться Mach 1, но многим американским автолюбителям это название не понравилось, и Ford решил подобрать новое.
Читайте также: В Сети появились изображения нового кроссовера Peugeot-Citroen
Покупателям этот кроссовер предложат в двух версиях, в зависимости от ёмкости батареи. Запас хода в базовой комплектации составит 484 км, а в топовой комплектации – 600 км. Не исключено также, что будет ещё и высокопроизводительная версия.
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