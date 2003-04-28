Раздел: Авто
Китайцы выпустили электрокроссовер JAC с запасом хода 470 км
Новый JAC iEVS4 готовится всколыхнуть рынок недорогих электромобилей.
Китайский JAC наращивает наступление на автомобильный рынок электромобилей не только на родине, но и за пределами Китая. Даже до Украины добрался компактный электрический кроссовер JAC iEV7S, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Новинку предлагают от 702 500 грн. И, похоже, в скором времени на нашем рынке появится еще один электромобиль JAC. Новинку под названием iEVS4 представили в рамках автошоу в Шанхае.
Запас хода составляет 470 км (у iEV7S - 300 км). По-видимому, речь в лучшем случае идет о показателях по системе WLTP, которая отличается от реальных условий эксплуатации автомобиля. Значит, для JAC iEVS4 эту цифру можно смело сбить на 100 км.
Новый электрический кроссовер оснастили 66-киловаттным батарейным блоком, а в режиме быстрой зарядки можно пополнить батарею с 30% до 80% за 30 минут. Десятиминутная зарядка подарит 80 км пробега. Всего же, по заявлению производителя, ресурс компонентов рассчитан на 1 млн км.
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Выглядит китайский кроссовер довольно серьезно и, в отличие от младшего брата, своим дизайном не так откровенно сообщает об электрической принадлежности. Это может понравиться более зрелой и спокойной аудитории.
Китайский JAC наращивает наступление на автомобильный рынок электромобилей не только на родине, но и за пределами Китая. Даже до Украины добрался компактный электрический кроссовер JAC iEV7S, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Новинку предлагают от 702 500 грн. И, похоже, в скором времени на нашем рынке появится еще один электромобиль JAC. Новинку под названием iEVS4 представили в рамках автошоу в Шанхае.
Запас хода составляет 470 км (у iEV7S - 300 км). По-видимому, речь в лучшем случае идет о показателях по системе WLTP, которая отличается от реальных условий эксплуатации автомобиля. Значит, для JAC iEVS4 эту цифру можно смело сбить на 100 км.
Новый электрический кроссовер оснастили 66-киловаттным батарейным блоком, а в режиме быстрой зарядки можно пополнить батарею с 30% до 80% за 30 минут. Десятиминутная зарядка подарит 80 км пробега. Всего же, по заявлению производителя, ресурс компонентов рассчитан на 1 млн км.
Читайте также: Aston Martin представил серию купе Vantage AMR с «механикой»
Выглядит китайский кроссовер довольно серьезно и, в отличие от младшего брата, своим дизайном не так откровенно сообщает об электрической принадлежности. Это может понравиться более зрелой и спокойной аудитории.
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