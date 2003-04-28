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Раздел: Авто  
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В Украине обнаружили похищенную в Норвегии Tesla

В Украине обнаружили похищенную в Норвегии TeslaАвтомобиль оказался в базе розыска Интерпола.

В Днепре патрульная полиция обнаружила электромобиль, который был украден в Норвегии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

2 мая патрульные полицейские г. Днепр остановили электромобиль Tesla Model S за нарушение правил дорожного движения. Водитель очень нервничал и хотел быстрее уехать. Это вызвало подозрения у полицейских, поэтому они проверили автомобиль по базам угона. И как оказалось, не зря: автомбиль оказался в базе розыска Интерпола.

Как оказалось, эту Tesla Model S похитили в Норвегии еще в августе 2018 года, а в международном розыске машина находилась с февраля 2019. Водитель ничего объяснить не смог, почему он ездит на угнанном авто.

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Вряд ли электромобиль добрался до Днепра своим ходом. Ведь для преодоления 2670 км из Осло до Днепра машине с запасом хода в 400-500 км нужно было бы не менее недели.
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 Теги: Tesla, похищение, украина

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Сегодня, 21:10 » Автор: Алена Шимко
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