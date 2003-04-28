Раздел: Авто
Jaguar обновил популярный кроссовер
В техническом плане автомобиль остался прежним.
Jaguar Land Rover расширяет линейку топовых модификаций с индексом «Checkered Flag», передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На этот раз список пополнился стильным кроссовером Jaguar E-Pace.
В техническом плане автомобиль остался прежним и доступен со всей моторной линейкой на выбор, однако в дизайне произошли достаточно сильные изменения.
Jaguar E-Pace Checkered Flag получил новый аэродинамический обвес R-Dynamic, полностью светодиодную оптику с особым внутренним рисунком, двойной раструб выхлопной системы, а также уникальные легкосплавные диски на 19 дюймов.
Помимо внешнего стайлинга, модель получила и дополнительные дизайнерские изменения в салоне.
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В двери встроен светодиодный проектор с названием особой версии, интерьер получил комбинированную отделку из черной кожи с контрастной строчкой, установлен новый руль, а также была интегрирована топовая мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем.
Jaguar Land Rover расширяет линейку топовых модификаций с индексом «Checkered Flag», передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На этот раз список пополнился стильным кроссовером Jaguar E-Pace.
В техническом плане автомобиль остался прежним и доступен со всей моторной линейкой на выбор, однако в дизайне произошли достаточно сильные изменения.
Jaguar E-Pace Checkered Flag получил новый аэродинамический обвес R-Dynamic, полностью светодиодную оптику с особым внутренним рисунком, двойной раструб выхлопной системы, а также уникальные легкосплавные диски на 19 дюймов.
Помимо внешнего стайлинга, модель получила и дополнительные дизайнерские изменения в салоне.
Читайте также: Nissan обновил кроссовер Terrano
В двери встроен светодиодный проектор с названием особой версии, интерьер получил комбинированную отделку из черной кожи с контрастной строчкой, установлен новый руль, а также была интегрирована топовая мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем.
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