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Раздел: Авто  
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Jaguar обновил популярный кроссовер

Jaguar обновил популярный кроссоверВ техническом плане автомобиль остался прежним.

Jaguar Land Rover расширяет линейку топовых модификаций с индексом «Checkered Flag», передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

На этот раз список пополнился стильным кроссовером Jaguar E-Pace.

В техническом плане автомобиль остался прежним и доступен со всей моторной линейкой на выбор, однако в дизайне произошли достаточно сильные изменения.

Jaguar E-Pace Checkered Flag получил новый аэродинамический обвес R-Dynamic, полностью светодиодную оптику с особым внутренним рисунком, двойной раструб выхлопной системы, а также уникальные легкосплавные диски на 19 дюймов.

Помимо внешнего стайлинга, модель получила и дополнительные дизайнерские изменения в салоне.

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В двери встроен светодиодный проектор с названием особой версии, интерьер получил комбинированную отделку из черной кожи с контрастной строчкой, установлен новый руль, а также была интегрирована топовая мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем.

Jaguar обновил популярный кроссовер
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 Теги: Jaguar, кроссовер, E-Pace, Checkered Flag

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Сегодня, 23:01 » Автор: Алена Шимко
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