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Раздел: Авто  
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BMW выпустила полицейский автомобиль

BMW выпустила полицейский автомобиль Машина создана на базе M2 Competition.

Баварская компания представила патрульный автомобиль M Town, построенный на базе версии M2 Competition, которая дебютировала весной 2018 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Кузов купе окрашен в традиционной для патрульных автомобилей полиции Лос-Анджелеса (LAPD) черно-белой гамме.

В передней части кузова установлена массивная защита, на задней красуется телефон экстренного вызова «1972», являющийся отсылкой к году основания подразделения BMW M. Также в оснащение вошли проблесковые маячки, сирена и новые колесные диски.

В США BMW M2 Competition поставляется с 3.0-литровым турбомотором мощностью 410 л.с. и крутящим моментом 550 Нм.

Силовой агрегат сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом» с двойным сцеплениями.

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С 0 до 96 км/ч спорткар с роботизированной коробкой передач ускоряется за 4.0 секунды, а максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver достигает 280 км/ч. Минимальный ценник - 58 900 долларов.

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 Теги: BMW, полиция

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