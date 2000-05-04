Раздел: Авто
Водителям нерастаможенных "евроблях" могут дать второй шанс
Депутаты предложили продлить возможность льготной растаможки.
В Верховной Раде Украины в конце прошлого месяца зарегистрировали законопроект, предусматривающий продление периода льготной растаможки автомобилей на шесть месяцев, то есть до конца августа текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Если народные депутаты утвердят этот законопроект, то со скидкой в 50% можно будет растамаживать машины вплоть до конца лета. Но это только в том случае, если законопроект примут.
В законопроекте говорится, в частности, что период льготного оформления автомобилей на иностранных номерах нужно продлить до 360 дней, а не 180 дней, как было ранее.
Согласятся ли народные депутаты с таким законопроектом? На этот вопрос пока ответить трудно. До сих пор Верховная Рада не шла на уступки «евробляхерам». Впрочем, нынешний состав ВР сейчас уже может и не согласиться принимать серьезные решения, так как осенью текущего года состоятся новые выборы депутатов Верховной Рады.
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Между тем, общественная организация «Авто Евро Сила» планирует после «майских» праздниках устроить в Киеве масштабную акацию протеста. Цель акции – снижение стоимости растаможки «евроблях». В акции могут принять участие до 100 тыс. человек.
В Верховной Раде Украины в конце прошлого месяца зарегистрировали законопроект, предусматривающий продление периода льготной растаможки автомобилей на шесть месяцев, то есть до конца августа текущего года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Если народные депутаты утвердят этот законопроект, то со скидкой в 50% можно будет растамаживать машины вплоть до конца лета. Но это только в том случае, если законопроект примут.
В законопроекте говорится, в частности, что период льготного оформления автомобилей на иностранных номерах нужно продлить до 360 дней, а не 180 дней, как было ранее.
Согласятся ли народные депутаты с таким законопроектом? На этот вопрос пока ответить трудно. До сих пор Верховная Рада не шла на уступки «евробляхерам». Впрочем, нынешний состав ВР сейчас уже может и не согласиться принимать серьезные решения, так как осенью текущего года состоятся новые выборы депутатов Верховной Рады.
Читайте также: BMW выпустила полицейский автомобиль
Между тем, общественная организация «Авто Евро Сила» планирует после «майских» праздниках устроить в Киеве масштабную акацию протеста. Цель акции – снижение стоимости растаможки «евроблях». В акции могут принять участие до 100 тыс. человек.
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