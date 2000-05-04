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Porsche Panamera получит обновление
Ходовая часть автомобиля останется без серьезных изменений.
Второе поколение Porsche Panamera было представлено три года назад, и похоже, что компания работает над незначительным фейслифтингом, чтобы освежить популярную модель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Недавно запечатленная на тестах Panamera не выглядит слишком особенной, ведь передняя часть перенесена с текущей модели, но в задней части кузова нижняя часть дверей покрыта белым камуфляжем. Скорее всего, он скрывает новую легкую полосу, которая повторяла бы аналогичную той, что использовалась на обновленном Macan или Cayenne Coupe.
Что касается силовых установок, они, вероятно, будут перенесены с текущих версий, но могут получить небольшие модификации для улучшения производительности. Аналогичным образом заряжаемые гибридные версии могут получить более длинный диапазон пробега на чистой электротяге.
Напомним, базовая версия Porsche Panamera оснащена 2,9-литровым турбированным V6 на 325 л.с. и 450 Нм. Более мощная версия этого же двигателя развивает 434 л.с. и 550 Нм, а также доступен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом в двух вариантах - на 454 л.с. и 620 Нм, а также на 542 л.с. и 770 Нм.
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Что касается двух заряжаемых гибридных вариантов, они построены на тех же бензиновых моторах - 2,9-литровый работает в паре с электромотором, увеличивающем общую мощность до 456 л.с. и 700 Нм, а 4-литровый V8 в паре с электрическим двигателем развивает 671 л.с. и 850 Нм, разгоняя тяжелую машину до сотни всего за 3,4 секунды и максималки в 310 км/час.
Второе поколение Porsche Panamera было представлено три года назад, и похоже, что компания работает над незначительным фейслифтингом, чтобы освежить популярную модель, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoBlog.
Недавно запечатленная на тестах Panamera не выглядит слишком особенной, ведь передняя часть перенесена с текущей модели, но в задней части кузова нижняя часть дверей покрыта белым камуфляжем. Скорее всего, он скрывает новую легкую полосу, которая повторяла бы аналогичную той, что использовалась на обновленном Macan или Cayenne Coupe.
Что касается силовых установок, они, вероятно, будут перенесены с текущих версий, но могут получить небольшие модификации для улучшения производительности. Аналогичным образом заряжаемые гибридные версии могут получить более длинный диапазон пробега на чистой электротяге.
Напомним, базовая версия Porsche Panamera оснащена 2,9-литровым турбированным V6 на 325 л.с. и 450 Нм. Более мощная версия этого же двигателя развивает 434 л.с. и 550 Нм, а также доступен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом в двух вариантах - на 454 л.с. и 620 Нм, а также на 542 л.с. и 770 Нм.
Читайте также: BMW выпустила полицейский автомобиль
Что касается двух заряжаемых гибридных вариантов, они построены на тех же бензиновых моторах - 2,9-литровый работает в паре с электромотором, увеличивающем общую мощность до 456 л.с. и 700 Нм, а 4-литровый V8 в паре с электрическим двигателем развивает 671 л.с. и 850 Нм, разгоняя тяжелую машину до сотни всего за 3,4 секунды и максималки в 310 км/час.
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