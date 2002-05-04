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Раздел: Авто  
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Столицу Нидерландов закроют для въезда машин на бензине

Столицу Нидерландов закроют для въезда машин на бензине Радикальное нововведение вступит в силу не сразу.

В Амстердаме приняли решение полностью запретить с 2030 года въезд в столицу авто с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Процесс запрета на въезд будет проходить поэтапно в рамках борьбы городского совета с загрязнением воздуха, на что жалуются местные жители.

Отмечается, что уже в следующем году будет запрещен въезд на кольцевую дорогу города автомобилям с дизельными двигателями возрастом старше 15 лет.

Кроме этого, пассажирским автобусам на бензиновых и дизельных двигателях с 2022 года будет запрещен въезд в центр города. Запрет распространится и на прогулочные суда в каналах и мопеды до 2025 года.

В рамках Плана действий по чистому воздуху планируется запретить все перевозки с выхлопами на улицах Амстердама.

Власти города таким образом пытаются побудить жителей пересесть на электрокары или автомобили с водородными двигателями, а также предлагая зарядные станции каждому покупателю авто, не сжигающему нефтепродукты.

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Амстердам, Роттердам и Маастрихт из-за интенсивного движения превышают нормы ЕС по загрязнению воздуха.
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 Теги: Амстердам, бензиновые авто

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