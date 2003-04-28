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Автопилот Tesla получит новую интересную функцию
Автомобиль защитит водителя от съезда со своей полосы.
Компания Tesla недавно представила сразу несколько новых функций, которые затрагивают безопасность автомобилей фирмы. Данные функции разработаны для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта не дать вам сойти со своей полосы движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на fainaidea.com.
Руководство Tesla заявляет, оно не довольно даже самым мизерным количеством аварий с участием электромобилей компании. В связи с этим компания выпустила обновление, которое способствует предотвращению ситуаций, когда автомобиль под управлением автопилота совершает выезд за свою полосу движения, что в свою очередь не редко и приводит к самым различным авариям.
При случае внезапного отклонения от своей текущей полосы движения, автомобиль тут же предупредит вас, если вы выходите из своей полосы без активации сигнала поворота, если в такой момент ваши руки не будут находиться на руле. В том случае, если подобные ситуации будут происходить уж слишком часто при активированной функции «круиз-контроль», то система электромобиля сама автоматически начнёт включать аварийные огни, а так же будет замедлять скорость автомобиля. Так же стоит заметить, что данную функцию можно будет включить или выключить в любой момент по вашему желанию. Отдельно стоит так же помнить и тот факт, что данная функция работает исключительно в скоростном лимите от 25 до 90 миль в час.
Тем временем помимо обыкновенного предупреждения, новая функция избегания аварийных ситуаций так же автоматически будет направлять ваш электромобиль обратно на вашу полосу движения в том случае, если система автомобиля посчитает, что выезд с полосы может привести к аварии. Вы так же сможете отдельно выключить данную функцию, однако ваш автомобиль заново активирует данную опцию в начале следующей поездки.
По сути вышеуказанная система, которая будет предупреждать водителя о выходе со своей полосы движения не является какой-либо кардинально новой функцией безопасности. Изначально данный концепт был разработан исключительно для использования в различных коммерческих грузовиках. Тем не менее определённые возможности из вышеуказанных в какой-то степени уже были доступны и на легковых автомобилях, начиная аж с 2001 года.
Данное обновление обуславливается прежде всего тем, что в феврале текущего года компания Tesla публично объявила о том, что грядут серьёзные изменения имеющегося функционала автопилота своих электрокаров. Сделав данное заявление, компания так же добавила, что она разделила данные обновления на две категории. Первая категория, это обычный автопилот, который с обновлением станет способен самостоятельно управлять вашим автомобилем во время движения, а также будет включать в себя новую опцию - «круиз-контроль с учётом движения».
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Вторая же категория, это опция Full Self-Driving, и она куда более обширная, ведь она способна как предлагать, так и самостоятельно вносить различные изменения в текущий маршрут движения. В конце апреля текущего года компания заявила, что стандартный для всех автомобилей Tesla автопилот будет значительно улучшен, и судя по всему это не было ложью.
Компания Tesla недавно представила сразу несколько новых функций, которые затрагивают безопасность автомобилей фирмы. Данные функции разработаны для того, чтобы с помощью искусственного интеллекта не дать вам сойти со своей полосы движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на fainaidea.com.
Руководство Tesla заявляет, оно не довольно даже самым мизерным количеством аварий с участием электромобилей компании. В связи с этим компания выпустила обновление, которое способствует предотвращению ситуаций, когда автомобиль под управлением автопилота совершает выезд за свою полосу движения, что в свою очередь не редко и приводит к самым различным авариям.
При случае внезапного отклонения от своей текущей полосы движения, автомобиль тут же предупредит вас, если вы выходите из своей полосы без активации сигнала поворота, если в такой момент ваши руки не будут находиться на руле. В том случае, если подобные ситуации будут происходить уж слишком часто при активированной функции «круиз-контроль», то система электромобиля сама автоматически начнёт включать аварийные огни, а так же будет замедлять скорость автомобиля. Так же стоит заметить, что данную функцию можно будет включить или выключить в любой момент по вашему желанию. Отдельно стоит так же помнить и тот факт, что данная функция работает исключительно в скоростном лимите от 25 до 90 миль в час.
Тем временем помимо обыкновенного предупреждения, новая функция избегания аварийных ситуаций так же автоматически будет направлять ваш электромобиль обратно на вашу полосу движения в том случае, если система автомобиля посчитает, что выезд с полосы может привести к аварии. Вы так же сможете отдельно выключить данную функцию, однако ваш автомобиль заново активирует данную опцию в начале следующей поездки.
По сути вышеуказанная система, которая будет предупреждать водителя о выходе со своей полосы движения не является какой-либо кардинально новой функцией безопасности. Изначально данный концепт был разработан исключительно для использования в различных коммерческих грузовиках. Тем не менее определённые возможности из вышеуказанных в какой-то степени уже были доступны и на легковых автомобилях, начиная аж с 2001 года.
Данное обновление обуславливается прежде всего тем, что в феврале текущего года компания Tesla публично объявила о том, что грядут серьёзные изменения имеющегося функционала автопилота своих электрокаров. Сделав данное заявление, компания так же добавила, что она разделила данные обновления на две категории. Первая категория, это обычный автопилот, который с обновлением станет способен самостоятельно управлять вашим автомобилем во время движения, а также будет включать в себя новую опцию - «круиз-контроль с учётом движения».
Читайте также: Столицу Нидерландов закроют для въезда машин на бензине
Вторая же категория, это опция Full Self-Driving, и она куда более обширная, ведь она способна как предлагать, так и самостоятельно вносить различные изменения в текущий маршрут движения. В конце апреля текущего года компания заявила, что стандартный для всех автомобилей Tesla автопилот будет значительно улучшен, и судя по всему это не было ложью.
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