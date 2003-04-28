Раздел: Авто
Эксперты назвали семь способов снижения расхода топлива
Простые рекомендации помогут сэкономить.
Европейские эксперты выделяют семь способов снизить расход топлива своего автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Для того, чтобы снизить расход топлива, необходимо для начала выбрать в качестве приоритетного спокойный стиль езды, ездить плавно, избегать резких маневров. Избегать частого переключения передач, чаще использовать повышенную передачу. Спускаясь с горы, можно отпустить педаль газа и двигаться накатом, это позволит снизить расход до 1 литра на 100 км.
Известно, что одновременно включенные электроприборы напрямую сказываются на расходе, поэтому эксперты рекомендуют отключать все лишнее. Обязательно проверять давление в колесах, так как его снижение ведет не только к преждевременному износу покрышек и потере управляемости, но и увеличивает расход топлива.
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Перевозка багажа на крыше приводит к ухудшению аэродинамики кузова, вызывая большее сопротивление и отрицательно влияя на экономичность мотора. Кроме того, сократить расходы на топливо можно не перегружая автомобиль.
Европейские эксперты выделяют семь способов снизить расход топлива своего автомобиля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Для того, чтобы снизить расход топлива, необходимо для начала выбрать в качестве приоритетного спокойный стиль езды, ездить плавно, избегать резких маневров. Избегать частого переключения передач, чаще использовать повышенную передачу. Спускаясь с горы, можно отпустить педаль газа и двигаться накатом, это позволит снизить расход до 1 литра на 100 км.
Известно, что одновременно включенные электроприборы напрямую сказываются на расходе, поэтому эксперты рекомендуют отключать все лишнее. Обязательно проверять давление в колесах, так как его снижение ведет не только к преждевременному износу покрышек и потере управляемости, но и увеличивает расход топлива.
Читайте также: Автопилот Tesla получит новую интересную функцию
Перевозка багажа на крыше приводит к ухудшению аэродинамики кузова, вызывая большее сопротивление и отрицательно влияя на экономичность мотора. Кроме того, сократить расходы на топливо можно не перегружая автомобиль.
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