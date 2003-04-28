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Названа дата выхода BMW 8 Series Gran Coupe
Компания показала тизер.
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На этот раз речь пойдет о официальном документе. Приведенный выше тизер, который был опубликован пресс-службой баварского бренда BMW, говорит о том, что «пленка с модели» сорвется во время мероприятия NextGen, которое пройдет в Мюнхене (Германия) в конце июня.
Мы немного улучшили фото, чтобы увидеть, не скрывается ли что-нибудь в тени, но BMW крайне разумна в таких вещах, и даже при сниженной яркости мы все равно видим только знакомый силуэт автомобиля.
За последний год мы увидели много «шпионских» фотографий BMW 8 Series Gran Coupe, и, хотя камуфляж скрывает некоторые детали, у нас уже есть общее представление о том, чего нам ждать.
Начиная с передней стойки, это чистое купе 8-й серии, каким мы его знаем сегодня. Снаружи крыша немного вытянута, но, несмотря на размещение двух дополнительных дверей, общая гладкая форма купе хорошо сохранилась.
Задние четверти панели являются уникальными для Gran Coupe, но удивительно, что задняя панель выглядит почти идентично двухдверному исполнению модели, несмотря на внутренние различия.
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Под капотом Gran Coupe будет находится 4,4-литровый Twin-Turbo V8 мощностью 523 л.с. Высокопроизводительное исполнение автомобиля предложит порядка 600+ л.с.
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
На этот раз речь пойдет о официальном документе. Приведенный выше тизер, который был опубликован пресс-службой баварского бренда BMW, говорит о том, что «пленка с модели» сорвется во время мероприятия NextGen, которое пройдет в Мюнхене (Германия) в конце июня.
Мы немного улучшили фото, чтобы увидеть, не скрывается ли что-нибудь в тени, но BMW крайне разумна в таких вещах, и даже при сниженной яркости мы все равно видим только знакомый силуэт автомобиля.
За последний год мы увидели много «шпионских» фотографий BMW 8 Series Gran Coupe, и, хотя камуфляж скрывает некоторые детали, у нас уже есть общее представление о том, чего нам ждать.
Начиная с передней стойки, это чистое купе 8-й серии, каким мы его знаем сегодня. Снаружи крыша немного вытянута, но, несмотря на размещение двух дополнительных дверей, общая гладкая форма купе хорошо сохранилась.
Задние четверти панели являются уникальными для Gran Coupe, но удивительно, что задняя панель выглядит почти идентично двухдверному исполнению модели, несмотря на внутренние различия.
Читайте также: Названа дата дебюта четырехдверного BMW 2 Series Gran Coupe
Под капотом Gran Coupe будет находится 4,4-литровый Twin-Turbo V8 мощностью 523 л.с. Высокопроизводительное исполнение автомобиля предложит порядка 600+ л.с.
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