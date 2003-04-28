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Volkswagen будет терять 3000 евро на каждом электрокаре
На первоначальном этапе батарейные машины станут для производителя убыточными.
Каждый проданный электрический хэтчбек ID. будет приносить концерну Volkswagen убыток в размере трех тысяч евро. Прибыльным производство автомобилей на платформе MEB станет только к 2025 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На первоначальном этапе батарейные машины станут для производителя убыточными, пишет Auto Motor und Sport. На каждом автомобиле Volkswagen будет терять три тысяч евро, при этом начальная цена электрокара составит 29 990 евро до вычета государственных субсидий. Прибыльным производство станет только к 2025 году.
Такое положение типично для производителей, которым нужно вкладывать значительные средства в разработку электромобилей. Известно, что Fiat на компакт-каре 500e теряет 20 тысяч долларов, а Chevrolet получает убыток 9000 долларов с каждого проданного Bolt.
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Volkswagen откроет прием заказов на хэтчбек ID. в следующем месяце. Электрокар сначала предложат в версии Launch Edition с батарей емкостью 62 киловатт-часа, а потом на рынок выйдет начальный и топовый варианты с аккумулятором на 48 и 82 киловатт-часа соответственно. Установленный на задней оси электромотор в зависимости от модификации будет выдавать 170 или 201 лошадиную силу.
Каждый проданный электрический хэтчбек ID. будет приносить концерну Volkswagen убыток в размере трех тысяч евро. Прибыльным производство автомобилей на платформе MEB станет только к 2025 году.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На первоначальном этапе батарейные машины станут для производителя убыточными, пишет Auto Motor und Sport. На каждом автомобиле Volkswagen будет терять три тысяч евро, при этом начальная цена электрокара составит 29 990 евро до вычета государственных субсидий. Прибыльным производство станет только к 2025 году.
Такое положение типично для производителей, которым нужно вкладывать значительные средства в разработку электромобилей. Известно, что Fiat на компакт-каре 500e теряет 20 тысяч долларов, а Chevrolet получает убыток 9000 долларов с каждого проданного Bolt.
Читайте также: Volkswagen задумался о «заряженном» электрокаре
Volkswagen откроет прием заказов на хэтчбек ID. в следующем месяце. Электрокар сначала предложат в версии Launch Edition с батарей емкостью 62 киловатт-часа, а потом на рынок выйдет начальный и топовый варианты с аккумулятором на 48 и 82 киловатт-часа соответственно. Установленный на задней оси электромотор в зависимости от модификации будет выдавать 170 или 201 лошадиную силу.
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