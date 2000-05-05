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Фотошпионы засняли новый BMW i4
Обновлённую модификацию баварской модели запечатлели фотошпионы.
Некоторое время назад в Сети появилась инсайдерская информация о новом баварском электрокаре. Теперь же BMW i4 рассекретили на фотографиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отметим, что на данный момент производитель вывел модель на финальные испытания, после которых новинка дебютирует на международном автосалоне, но точная дата не сообщается.
В салоне нового электрокара BMW i4 появился ультрасовременный экран большого размера, с помощью которого осуществляется управление различными функциями мультимедийного комплекса.
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Кроме того сообщается, что новинка получит аккумуляторные батареи увеличенной емкости, позволяющие преодолеть на одном заряде расстояние в 480 километров.
Некоторое время назад в Сети появилась инсайдерская информация о новом баварском электрокаре. Теперь же BMW i4 рассекретили на фотографиях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отметим, что на данный момент производитель вывел модель на финальные испытания, после которых новинка дебютирует на международном автосалоне, но точная дата не сообщается.
В салоне нового электрокара BMW i4 появился ультрасовременный экран большого размера, с помощью которого осуществляется управление различными функциями мультимедийного комплекса.
Читайте также: BMW показала первую фотографию четырехдверной «восьмерки»
Кроме того сообщается, что новинка получит аккумуляторные батареи увеличенной емкости, позволяющие преодолеть на одном заряде расстояние в 480 километров.
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