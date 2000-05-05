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Раздел: Авто  
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Обновленный Buick Verano сфотографировали на дорожных тестах

Обновленный Buick Verano сфотографировали на дорожных тестах Автомобиль выйдет в следующем году.

Американский производитель планирует подготовить к продажам в 2020 году новое поколение Buick Verano в качестве седана 2021 модельного года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Актуальное поколение Buick Verano по сути представляет собой перелицованный Opel Astra с чертами Chevrolet Cruze. Фотошпионы впервые сняли новое поколение седана, не получавшего обновление с 2017 года. Прототип проходил испытания в довольно плотном камуфляже.

Не смотря на то, что логотип тщательно замаскирован, о том, что это именно Verano, свидетельствуют двойные линии кузова сбоку, особенно там, где они встречаются с задними фонарями. Решетка радиатора и внешние зеркала очень напоминают нынешнюю версию седана. Очевидно, что изменения в передней части все же присутствуют, на что указывают массивные угловые воздухозаборники и немного уменьшенные фары.

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Технические характеристики и более подробная информация о новинке пока держится американской компанией в секрете. Напомним, что в данный момент покупателям предлагаются версии седана я 1,5-литровым и 2,0-литровым двигателеми. Модель доступна только с передним приводом.

Обновленный Buick Verano сфотографировали на дорожных тестах
Обновленный Buick Verano сфотографировали на дорожных тестах
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 Теги: Buick Verano, обновление, фото

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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