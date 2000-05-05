Раздел: Авто
Названы самые подходящие внедорожники для семейных путешествий
В рейтинг вошли три модели SUV-сегмента.
На первом месте расположился немецкий кроссовер Audi Q5. Автомобиль отличается улучшенной шумоизоляцией, прекрасной управляемостью, которые позволяют с комфортом путешествовать не переутомляя водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На втором месте расположился баварский компактный кроссовер BMW X3. Данный представитель SUV-сегмента имеет систему полного привода, которая позволит путешественникам преодолеть сложные участки дорог.
Замыкает рейтинг британская модель Jaguar F-Pace. Этот кроссовер имеет комфортабельный салон, а также отличается хорошей управляемостью. Однако эксперты отмечают, что для езды по бездорожью лучше подойдет другой британский автомобиль - Land Rover Discovery Sport.
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Также специалисты выделили следующие модели, на которых дальние путешествия пройдут с удовольствием: Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz GLC, Alfa Romeo Stelvio, Volvo XC60, Mitsubishi Outlander PHEV.
На первом месте расположился немецкий кроссовер Audi Q5. Автомобиль отличается улучшенной шумоизоляцией, прекрасной управляемостью, которые позволяют с комфортом путешествовать не переутомляя водителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На втором месте расположился баварский компактный кроссовер BMW X3. Данный представитель SUV-сегмента имеет систему полного привода, которая позволит путешественникам преодолеть сложные участки дорог.
Замыкает рейтинг британская модель Jaguar F-Pace. Этот кроссовер имеет комфортабельный салон, а также отличается хорошей управляемостью. Однако эксперты отмечают, что для езды по бездорожью лучше подойдет другой британский автомобиль - Land Rover Discovery Sport.
Читайте также: Обновленный Buick Verano сфотографировали на дорожных тестах
Также специалисты выделили следующие модели, на которых дальние путешествия пройдут с удовольствием: Skoda Kodiaq, Mercedes-Benz GLC, Alfa Romeo Stelvio, Volvo XC60, Mitsubishi Outlander PHEV.
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