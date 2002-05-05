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Автопарк полиции ОАЭ пополнился новым гиперкаром
Стоимость редкого автомобиля исчисляется миллионами долларов.
Модель выпущена тиражом в количестве 7 экземпляров, при этом один из них вошел в полицейский автопарк Абу-Даби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отметим, что полицейские в Объединенных Арабских Эмиратах ездят на весьма экзотических автомобилях, в том числе Lykan HyperSport. Модель не только отличается безумным экстерьером, но и впечатляет своими характеристиками.
В движение гиперкар приводится 3,7-литровым силовым агрегатом с парой турбокомпрессоров, мощность которого составляет 740 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента. При этом мотор расположен в задней части кузова на базе RUF.
Вес Lykan HyperSport составляет всего 1400 килограммов, а двигателю пару составляет 7-скоростная автоматическая трансмиссия PDK с двойным сцеплением. С нуля до сотни гиперкар разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 км/ч - за 9,4 секунды. Максимальная скорость составляет 395 км/ч.
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Также сообщается, что гиперкар Lykan HyperSport имеет брелок, инкрустированный драгоценными камнями брелоком, и фары с алмазными элементами. Стоимость модели составляет 3,4 млн долларов.
Модель выпущена тиражом в количестве 7 экземпляров, при этом один из них вошел в полицейский автопарк Абу-Даби, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Отметим, что полицейские в Объединенных Арабских Эмиратах ездят на весьма экзотических автомобилях, в том числе Lykan HyperSport. Модель не только отличается безумным экстерьером, но и впечатляет своими характеристиками.
В движение гиперкар приводится 3,7-литровым силовым агрегатом с парой турбокомпрессоров, мощность которого составляет 740 лошадиных сил и 960 Нм крутящего момента. При этом мотор расположен в задней части кузова на базе RUF.
Вес Lykan HyperSport составляет всего 1400 килограммов, а двигателю пару составляет 7-скоростная автоматическая трансмиссия PDK с двойным сцеплением. С нуля до сотни гиперкар разгоняется за 2,8 секунды, а до 200 км/ч - за 9,4 секунды. Максимальная скорость составляет 395 км/ч.
Читайте также: Названы самые подходящие внедорожники для семейных путешествий
Также сообщается, что гиперкар Lykan HyperSport имеет брелок, инкрустированный драгоценными камнями брелоком, и фары с алмазными элементами. Стоимость модели составляет 3,4 млн долларов.
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