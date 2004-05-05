Раздел: Авто
В Сети показали первый серийный внедорожник арабского производства
Также возможен выпуск пикапа от этой же компании.
Как стало известно, до конца 2019 года на авторынке Объединённых Арабских Эмиратов должен появиться первый внедорожник местной сборки под названием Al Reem, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Информация поступила от представителей компании Sandstorm Automotive во время пресс-конференции в Dubai Investment Park. Первая партия таких внедорожников Al Reem будет состоять из 13 тыс. экземпляров.
Возможно, одновременно с новым внедорожником на рынок ОАЭ выйдет и пикап S24, производство которого должны наладить на местном предприятии.
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Информации о технических характеристиках новых автомобилей пока нет. Важно сказать, что и внедорожник, и пикап проектировались при участии арабских инженеров. Обе модели будут выпускаться на мощностях предприятия Sandstorm Automotive Factory, которое расположено в Абу-Даби. Так, конвейер по сборке автомобилей будет запущен в ближайшие недели.
Как стало известно, до конца 2019 года на авторынке Объединённых Арабских Эмиратов должен появиться первый внедорожник местной сборки под названием Al Reem, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Информация поступила от представителей компании Sandstorm Automotive во время пресс-конференции в Dubai Investment Park. Первая партия таких внедорожников Al Reem будет состоять из 13 тыс. экземпляров.
Возможно, одновременно с новым внедорожником на рынок ОАЭ выйдет и пикап S24, производство которого должны наладить на местном предприятии.
Читайте также: Автопарк полиции ОАЭ пополнился новым гиперкаром
Информации о технических характеристиках новых автомобилей пока нет. Важно сказать, что и внедорожник, и пикап проектировались при участии арабских инженеров. Обе модели будут выпускаться на мощностях предприятия Sandstorm Automotive Factory, которое расположено в Абу-Даби. Так, конвейер по сборке автомобилей будет запущен в ближайшие недели.
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