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Как восстанавливают битые автомобили с аукционов
Приобретая автомобиль нужно тщательно проверить его историю и состояние, так как он мог быть в серьезной аварии.
Время от времени мы показываем разбитые или поврежденные автомобили. Ущерб от аварии может быть разным, но авто можно приобрести по относительно доступным ценам в зависимости от марки, модели и состояния, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Конечно, потребуется выполнить много работы. На видео можно увидеть, как производится восстановление спорткара.
Первый клип показывает Ferrari 488 Spider с сильным повреждением передней части. Кажется, что остальная часть машины находится в довольно хорошей форме, но ремонт не будет простым или дешевым, так как структура кузова была повреждена, а некоторые детали отсутствуют.
Второе видео посвящено процессу восстановления. Работа начинается с того, что мастера удаляют поврежденную переднюю часть. После того, как это будет сделано, к машине привариваются новые детали. Постепенно автомобиль обретает прежние стильные формы.
Также в процессе реставрации были установлены новые элементы интерьера, так как при аварии сработали подушки безопасности.
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Конечный результат выглядит великолепно, и большинство людей, вероятно, никогда бы не узнали, что эта Ferrari попала в столкновение. Как правило, участие в ДТП влияет на стоимость подержанных авто, поэтому машина не будет стоить столько же, сколько неповрежденный 488 Spider.
Время от времени мы показываем разбитые или поврежденные автомобили. Ущерб от аварии может быть разным, но авто можно приобрести по относительно доступным ценам в зависимости от марки, модели и состояния, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Конечно, потребуется выполнить много работы. На видео можно увидеть, как производится восстановление спорткара.
Первый клип показывает Ferrari 488 Spider с сильным повреждением передней части. Кажется, что остальная часть машины находится в довольно хорошей форме, но ремонт не будет простым или дешевым, так как структура кузова была повреждена, а некоторые детали отсутствуют.
Второе видео посвящено процессу восстановления. Работа начинается с того, что мастера удаляют поврежденную переднюю часть. После того, как это будет сделано, к машине привариваются новые детали. Постепенно автомобиль обретает прежние стильные формы.
Также в процессе реставрации были установлены новые элементы интерьера, так как при аварии сработали подушки безопасности.
Читайте также: Chevrolet показала обновленный спорткар Camaro
Конечный результат выглядит великолепно, и большинство людей, вероятно, никогда бы не узнали, что эта Ferrari попала в столкновение. Как правило, участие в ДТП влияет на стоимость подержанных авто, поэтому машина не будет стоить столько же, сколько неповрежденный 488 Spider.
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