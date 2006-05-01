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Раздел: Авто  
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Как восстанавливают битые автомобили с аукционов

Как восстанавливают битые автомобили с аукционовПриобретая автомобиль нужно тщательно проверить его историю и состояние, так как он мог быть в серьезной аварии.

Время от времени мы показываем разбитые или поврежденные автомобили. Ущерб от аварии может быть разным, но авто можно приобрести по относительно доступным ценам в зависимости от марки, модели и состояния, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.

Конечно, потребуется выполнить много работы. На видео можно увидеть, как производится восстановление спорткара.

Первый клип показывает Ferrari 488 Spider с сильным повреждением передней части. Кажется, что остальная часть машины находится в довольно хорошей форме, но ремонт не будет простым или дешевым, так как структура кузова была повреждена, а некоторые детали отсутствуют.

Второе видео посвящено процессу восстановления. Работа начинается с того, что мастера удаляют поврежденную переднюю часть. После того, как это будет сделано, к машине привариваются новые детали. Постепенно автомобиль обретает прежние стильные формы.

Также в процессе реставрации были установлены новые элементы интерьера, так как при аварии сработали подушки безопасности.

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Конечный результат выглядит великолепно, и большинство людей, вероятно, никогда бы не узнали, что эта Ferrari попала в столкновение. Как правило, участие в ДТП влияет на стоимость подержанных авто, поэтому машина не будет стоить столько же, сколько неповрежденный 488 Spider.



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 Теги: восстановление, автомобиль

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Сегодня, 16:52 » Автор: Богдан Процив
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