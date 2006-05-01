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Раздел: Авто  
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Немцы подготовили Renault Duster к выездам на бездорожье

Немцы подготовили Renault Duster к выездам на бездорожьеДорожный просвет Dacia Duster за счет проставок увеличен на 30 миллиметров и теперь составляет 240 миллиметров.

Немецкое тюнинг-ателье Delta4x4 представило пакет доработок для Dacia Duster (у нас продается под маркой Renault). Компактному внедорожнику увеличили дорожный просвет, заменили колеса на более внедорожные, а также оборудовали его защитными панелями двигателя и трансмиссии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Это также улучшило геометрическую проходимость машины и позволило установить новые 16-дюймовые колеса с покрышками BF Goodrich All Terrain K02 размером 215/70.

Днище Duster в наиболее уязвимых местах прикрыли алюминиевыми листами толщиной пять миллиметров. Дополнительно внедорожник оснастили электрической лебедкой с тяговым усилием две тонны, светодиодными полупрожекторами PIAA серии 550 и передней защитной дугой (63 миллиметра) из нержавеющей стали.

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Техническая начинка «Дастера» осталась без изменений. В Германии модель предлагается с бензиновыми двигателями SCe 115 (доступен в том числе в версии с газобалонной установкой под сжиженный нефтяной газ), TCe 130 и TCe 150, а также дизелями dCi 95 и dCi 115. Привод в зависимости от модификации может быть передним или полным.
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 Теги: Renault Duster, бездорожье

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