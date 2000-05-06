Эксперт назвал инструменты и предметы, которые нужно иметь в авто

Постоянное наличие этих вещей под рукой в дороге упростит жизнь.



Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть, сообщает



Аптечка



Аптечка должна не просто лежать в автомобиле, она должна регулярно проверяться и пополняться автомобилистом. Очень важно следить за ее наполнением, ведь одни медикаменты постоянно расходуются, в то время как у других есть просто не самый большой срок годности, по истечению которого они станут бесполезны (или даже опасны).



Запасное колесо



Запаска входит в базовую комплектацию любого автомобиля. Чаще всего она не предназначена для длительной езды, а только для коротких поездок до ближайшего шиномонтажа. Если запаской довелось попользоваться, то возможно следует заменить и ее.



Домкрат и набор ключей



Нельзя осуществить замену колеса без подходящего домкрата. Данный предмет должен входить в стандартную комплектацию любого авто. Если его вдруг нет, то следует приобрести домкрат в ближайшее время в обязательном порядке. Лучше всего брать «дедушкин» механический инструмент. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть набор подходящих ключей. Чем больше разнообразие инструмента – тем лучше.



Кабель зарядки аккумулятора



Еще один очень важный инструмент, без которого точно нельзя обойтись в автомобиле. В обязательном порядке должен быть в автомобиле, водитель которого часто отправляется на своей "ласточке" в дальние поездки. Вещь эта занимает совсем немного места и стоит не слишком дорого, так что стоит позаботиться о ее присутствии в багажнике.



Насос и датчик давления



Со спущенными колесами никуда не уедешь. Именно по этой причине в автомобиле должен быть насос и датчик давления. Лучше всего взять на вооружение автоматический насос. Датчики для проверки давления в шинах также не будут лишними.



Буксировочный трос



Обязательный предмет в багажнике на случай, если с автомобилем все станет совсем плохо. Очень важно подобрать буксировочный трос под характиристики своего автомобиля. Лучше всего брать с запасом.



Отражающий треугольник и аварийный набор



Читайте также: Tesla начала жесткую борьбу с промышленными шпионами



Наконец, в багажнике автомобиля должны быть предупреждающие знаки, которое позволят огородить на дороге участок, предупреждающий остальных водителей о том, что автомобиль впереди стоит и с ним что-то случилось. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Есть такие вещи, которые должны быть в автомобиле в обязательном порядке. Наличием подобных устройство, приспособлений и аксессуаров совершенно точно не стоит пренебрегать, если нет желания оказаться в малоприятной ситуации на дороге. Самое время еще раз проверить свой багажник и убедиться, все ли там есть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Аптечка должна не просто лежать в автомобиле, она должна регулярно проверяться и пополняться автомобилистом. Очень важно следить за ее наполнением, ведь одни медикаменты постоянно расходуются, в то время как у других есть просто не самый большой срок годности, по истечению которого они станут бесполезны (или даже опасны).Запаска входит в базовую комплектацию любого автомобиля. Чаще всего она не предназначена для длительной езды, а только для коротких поездок до ближайшего шиномонтажа. Если запаской довелось попользоваться, то возможно следует заменить и ее.Нельзя осуществить замену колеса без подходящего домкрата. Данный предмет должен входить в стандартную комплектацию любого авто. Если его вдруг нет, то следует приобрести домкрат в ближайшее время в обязательном порядке. Лучше всего брать «дедушкин» механический инструмент. Кроме того, в автомобиле обязательно должен быть набор подходящих ключей. Чем больше разнообразие инструмента – тем лучше.Еще один очень важный инструмент, без которого точно нельзя обойтись в автомобиле. В обязательном порядке должен быть в автомобиле, водитель которого часто отправляется на своей "ласточке" в дальние поездки. Вещь эта занимает совсем немного места и стоит не слишком дорого, так что стоит позаботиться о ее присутствии в багажнике.Со спущенными колесами никуда не уедешь. Именно по этой причине в автомобиле должен быть насос и датчик давления. Лучше всего взять на вооружение автоматический насос. Датчики для проверки давления в шинах также не будут лишними.Обязательный предмет в багажнике на случай, если с автомобилем все станет совсем плохо. Очень важно подобрать буксировочный трос под характиристики своего автомобиля. Лучше всего брать с запасом.Наконец, в багажнике автомобиля должны быть предупреждающие знаки, которое позволят огородить на дороге участок, предупреждающий остальных водителей о том, что автомобиль впереди стоит и с ним что-то случилось.





Загрузка...