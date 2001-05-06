Раздел: Авто
Популярные фургоны Renault получили обновления
Изменился не только внешний вид.
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель Renault Master производится в 2010 года, а Trafic - с 2013 года. С момента начала выпуска оба фургона практически не менялись и получали только незначительные косметические доработки. На этот раз оба фургона получили более существенные изменения. В частности, Renault Master и Trafic имеют современный дизайн, выполненный в едином стиле французской марки.
Кроме того была обновлена и моторная гамма. Фургон Renault Trafic получил 2,0-литровый дизельный двигатель, мощность которого в зависимости от комплектации составит 120-170 лошадиных сил. В свою очередь линейка двигателей Master пополнилась 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом, производительность которого составляет 180 лошадиных сил. Отмечается, что новый мотор соответствует экологическим стандартам Евро-6.
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Также обе новинки получили перемены в интерьере. Дизайнеры марки установили в салоне обновленных фургонов небольшой 5-дюймовый дисплей штатной мультимедийной системы.
Французская компания показала новые версии малотоннажных фургонов Master и Trafic, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Модель Renault Master производится в 2010 года, а Trafic - с 2013 года. С момента начала выпуска оба фургона практически не менялись и получали только незначительные косметические доработки. На этот раз оба фургона получили более существенные изменения. В частности, Renault Master и Trafic имеют современный дизайн, выполненный в едином стиле французской марки.
Кроме того была обновлена и моторная гамма. Фургон Renault Trafic получил 2,0-литровый дизельный двигатель, мощность которого в зависимости от комплектации составит 120-170 лошадиных сил. В свою очередь линейка двигателей Master пополнилась 2,3-литровым дизельным силовым агрегатом, производительность которого составляет 180 лошадиных сил. Отмечается, что новый мотор соответствует экологическим стандартам Евро-6.
Читайте также: Эксперт назвал инструменты и предметы, которые нужно иметь в авто
Также обе новинки получили перемены в интерьере. Дизайнеры марки установили в салоне обновленных фургонов небольшой 5-дюймовый дисплей штатной мультимедийной системы.
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