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Раздел: Авто  
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Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг

Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг Автомобиль переделали в пикап.

Американец продает доработанный спорткар, который превратили в пикап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Свою машину нынешний владелец купил еще 3 года назад, после чего он взялся за его доработку. Однако, после всех модификаций автолюбителю машина не понравился и он принял решение выставить его на продажу.

Стоит отметить, что Nissan Silvia в США считается одной из лучших машин для тюнинга.

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Так, выставленный на продажу экземпляр отличается от базовой версии Silvia измененной крышей, наличием багажного отделения, пересмотренной «внедорожной» подвеской и внедорожными шинами большого диаметра.

Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг
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 Теги: Nissan Silvia, пикап

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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