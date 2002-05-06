Раздел: Авто
Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг
Автомобиль переделали в пикап.
Американец продает доработанный спорткар, который превратили в пикап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Свою машину нынешний владелец купил еще 3 года назад, после чего он взялся за его доработку. Однако, после всех модификаций автолюбителю машина не понравился и он принял решение выставить его на продажу.
Стоит отметить, что Nissan Silvia в США считается одной из лучших машин для тюнинга.
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Так, выставленный на продажу экземпляр отличается от базовой версии Silvia измененной крышей, наличием багажного отделения, пересмотренной «внедорожной» подвеской и внедорожными шинами большого диаметра.
Американец продает доработанный спорткар, который превратили в пикап, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Свою машину нынешний владелец купил еще 3 года назад, после чего он взялся за его доработку. Однако, после всех модификаций автолюбителю машина не понравился и он принял решение выставить его на продажу.
Стоит отметить, что Nissan Silvia в США считается одной из лучших машин для тюнинга.
Читайте также: Популярные фургоны Renault получили обновления
Так, выставленный на продажу экземпляр отличается от базовой версии Silvia измененной крышей, наличием багажного отделения, пересмотренной «внедорожной» подвеской и внедорожными шинами большого диаметра.
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