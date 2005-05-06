Раздел: Авто
Range Rover стал более экологичным
Автомобиль получил гибридную модификацию.
На протяжении нескольких дней в Великобритании ведется прием предзаказов на улучшенную модификацию внедорожника Range Rover, оснащенного гибридной установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Производитель установил ценник на обновленный автомобиль в размере 83,6 тысяч фунтов в минимальной комплектации. Однако важно указать, что автомобиль сохранил прежние опции и параметры, которыми сумела похвастаться обновленная модель Range Rover. Кроме того, новинка приводится в движение 3-литровым двигателем и электрическим агрегатом с мощностью свыше 400 л.с.
Кроме того, разработчики указали, что разгон до 100 км в час составляет около 6 секунд, однако предельная скорость движения равна 225 км в час.
Читайте также: Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг
Новинка британского внедорожника Range Rover имеет расход топлива около 9,3 литра на 100 км. Остальные подробности будут объявлены позже.
На протяжении нескольких дней в Великобритании ведется прием предзаказов на улучшенную модификацию внедорожника Range Rover, оснащенного гибридной установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Производитель установил ценник на обновленный автомобиль в размере 83,6 тысяч фунтов в минимальной комплектации. Однако важно указать, что автомобиль сохранил прежние опции и параметры, которыми сумела похвастаться обновленная модель Range Rover. Кроме того, новинка приводится в движение 3-литровым двигателем и электрическим агрегатом с мощностью свыше 400 л.с.
Кроме того, разработчики указали, что разгон до 100 км в час составляет около 6 секунд, однако предельная скорость движения равна 225 км в час.
Читайте также: Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг
Новинка британского внедорожника Range Rover имеет расход топлива около 9,3 литра на 100 км. Остальные подробности будут объявлены позже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
341
0
Оставьте свой комментарий