ВАЖНО:Выборы 2019
» » Range Rover стал более экологичным
Раздел: Авто  
0

Range Rover стал более экологичным

Range Rover стал более экологичным Автомобиль получил гибридную модификацию.

На протяжении нескольких дней в Великобритании ведется прием предзаказов на улучшенную модификацию внедорожника Range Rover, оснащенного гибридной установкой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Производитель установил ценник на обновленный автомобиль в размере 83,6 тысяч фунтов в минимальной комплектации. Однако важно указать, что автомобиль сохранил прежние опции и параметры, которыми сумела похвастаться обновленная модель Range Rover. Кроме того, новинка приводится в движение 3-литровым двигателем и электрическим агрегатом с мощностью свыше 400 л.с.

Кроме того, разработчики указали, что разгон до 100 км в час составляет около 6 секунд, однако предельная скорость движения равна 225 км в час.

Читайте также: Nissan Silvia получил очень необычный тюнинг

Новинка британского внедорожника Range Rover имеет расход топлива около 9,3 литра на 100 км. Остальные подробности будут объявлены позже.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Range Rover, гибрид

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     341
     0


Оставьте свой комментарий

наверх