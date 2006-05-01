Раздел: Авто
Почему водители стали меньше покупать новые автомобили
Апрельские продажи ослабили ужесточённые условия финансирования, особенно на рынке новых автомобилей.
Показатели продаж в апреле ещё подсчитывают, но уже ясно: общие показатели по сравнению с тем же периодом 2018 года будут ниже. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Эксперты утверждают: апрельские продажи ослабили ужесточённые условия финансирования, особенно на рынке новых автомобилей. Еще один фактор - рост цен.
После окончательного подсчёта средняя цена автомобиля в апреле составит примерно $36 718. И в этом году это самая высокая цифра Процентные ставки также неуклонно растут. Средний показатель в годовом исчислении – 6,28% по сравнению с прошлогодним 5,58%.
Toyota продала в апреле 183 866 автомобилей (включая Lexus), а годом ранее – 192 348, и это на 4% меньше.
General Motors и Ford сообщают о продажах только ежеквартально. Но и по этим оценкам показатели снизились почти на 3% и 5% соответственно.
Fiat Chrysler Automobiles продали 173 825 машин – на 6% меньше, чем в 2018. Неплохо показал себя бренд Ram Truck, чьи продажи возросли сразу на четверть. Но Jeep просел на 8%.
Honda показала небольшой прирост - 0,1%, а Hyundai / Kia - 1,7%. Volkswagen Group продали на 3% меньше.
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В сегменте автомобилей класса «люкс» продажи BMW 26477 сократились на 2%, а Mercedes упал на 11%.
Показатели продаж в апреле ещё подсчитывают, но уже ясно: общие показатели по сравнению с тем же периодом 2018 года будут ниже. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Эксперты утверждают: апрельские продажи ослабили ужесточённые условия финансирования, особенно на рынке новых автомобилей. Еще один фактор - рост цен.
После окончательного подсчёта средняя цена автомобиля в апреле составит примерно $36 718. И в этом году это самая высокая цифра Процентные ставки также неуклонно растут. Средний показатель в годовом исчислении – 6,28% по сравнению с прошлогодним 5,58%.
Toyota продала в апреле 183 866 автомобилей (включая Lexus), а годом ранее – 192 348, и это на 4% меньше.
General Motors и Ford сообщают о продажах только ежеквартально. Но и по этим оценкам показатели снизились почти на 3% и 5% соответственно.
Fiat Chrysler Automobiles продали 173 825 машин – на 6% меньше, чем в 2018. Неплохо показал себя бренд Ram Truck, чьи продажи возросли сразу на четверть. Но Jeep просел на 8%.
Honda показала небольшой прирост - 0,1%, а Hyundai / Kia - 1,7%. Volkswagen Group продали на 3% меньше.
Читайте также: Каким будет новый Mercedes-Benz C-Class
В сегменте автомобилей класса «люкс» продажи BMW 26477 сократились на 2%, а Mercedes упал на 11%.
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