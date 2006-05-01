Раздел: Авто
Кроссовер Geely получит полностью новый салон
Популярный кроссовер Emgrand X7 готовится к очередному обновлению.
Geely Emgrand X7 - уже немолодой автомобиль. Модели восемь лет, за свой жизненный цикл она пережила три обновления. Скоро это произойдет в четвертый раз. Кроме аккуратной доработки внешности, китайский кроссовер получит полностью новый салон, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Пока нам доступны фото закамуфлированного авто, но даже в таком виде ясно, что снаружи дизайн изменится незначительно. Обновят форму фальшрадиаторной решетки, изменят графику оптики и, вероятно, поменяют бампера.
Внутри произойдет все самое интересное. Несмотря на бюджетную ориентацию модели, кроссовер Джили получит стильную переднюю панель. Обратите внимание на «воздушный» дизайн, элегантные воздуховоды климатической установки и высокую центральную консоль.
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Стоит отметить небольшое количество физических переключателей - в большей степени их заменит сенсорный экран мультимедийной системы, возвышающийся над передней панелью. Также Emgrand X7 получит цифровой щиток приборов.
Geely Emgrand X7 - уже немолодой автомобиль. Модели восемь лет, за свой жизненный цикл она пережила три обновления. Скоро это произойдет в четвертый раз. Кроме аккуратной доработки внешности, китайский кроссовер получит полностью новый салон, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Пока нам доступны фото закамуфлированного авто, но даже в таком виде ясно, что снаружи дизайн изменится незначительно. Обновят форму фальшрадиаторной решетки, изменят графику оптики и, вероятно, поменяют бампера.
Внутри произойдет все самое интересное. Несмотря на бюджетную ориентацию модели, кроссовер Джили получит стильную переднюю панель. Обратите внимание на «воздушный» дизайн, элегантные воздуховоды климатической установки и высокую центральную консоль.
Читайте также: Почему водители стали меньше покупать новые автомобили
Стоит отметить небольшое количество физических переключателей - в большей степени их заменит сенсорный экран мультимедийной системы, возвышающийся над передней панелью. Также Emgrand X7 получит цифровой щиток приборов.
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