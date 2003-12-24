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Раздел: Экономика  
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Украина установила очередной рекорд по экспорту меда

Украина установила очередной рекорд по экспорту медаВ этом году Украина установила рекорд по экспорту меда за первые 3 годовые квартала - 46, 2 тыс. т меда на сумму 86,9 млн долл.

Почти каждый десятый килограмм экспортируемого меда поставила Херсонская область, из которых 60% поступили в страны ЕС, сообщил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Половодье на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В течение первых трех кварталов Херсонщина экспортировала 4,4 тыс. тонн меда на сумму 7534 тыс. долл, и это составляет 9,3% от общего украинского экспорта.

"В следующем году мы ожидаем появление новых игроков на экспортном поле и произойдет это благодаря активной работе Херсонской областной союза пчеловодов, созданная в этом году при содействии Департамента агропромышленного развития", - отметил Половодье.

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По его словам, союз вместе с проектами международной технической помощи организует семинары и конференции, чтобы помочь херсонским пчеловодам, большинство из которых производят мед на уровне хобби, превратить это дело на профессиональный высокодоходный бизнес.
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 Теги: мед, экспорт

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Сегодня, 18:53 » Автор: Татьяна Ларина
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