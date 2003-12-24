Раздел: Экономика
Украина установила очередной рекорд по экспорту меда
В этом году Украина установила рекорд по экспорту меда за первые 3 годовые квартала - 46, 2 тыс. т меда на сумму 86,9 млн долл.
Почти каждый десятый килограмм экспортируемого меда поставила Херсонская область, из которых 60% поступили в страны ЕС, сообщил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Половодье на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В течение первых трех кварталов Херсонщина экспортировала 4,4 тыс. тонн меда на сумму 7534 тыс. долл, и это составляет 9,3% от общего украинского экспорта.
"В следующем году мы ожидаем появление новых игроков на экспортном поле и произойдет это благодаря активной работе Херсонской областной союза пчеловодов, созданная в этом году при содействии Департамента агропромышленного развития", - отметил Половодье.
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По его словам, союз вместе с проектами международной технической помощи организует семинары и конференции, чтобы помочь херсонским пчеловодам, большинство из которых производят мед на уровне хобби, превратить это дело на профессиональный высокодоходный бизнес.
Почти каждый десятый килограмм экспортируемого меда поставила Херсонская область, из которых 60% поступили в страны ЕС, сообщил директор Департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Александр Половодье на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В течение первых трех кварталов Херсонщина экспортировала 4,4 тыс. тонн меда на сумму 7534 тыс. долл, и это составляет 9,3% от общего украинского экспорта.
"В следующем году мы ожидаем появление новых игроков на экспортном поле и произойдет это благодаря активной работе Херсонской областной союза пчеловодов, созданная в этом году при содействии Департамента агропромышленного развития", - отметил Половодье.
Читайте также: Украина установила рекорд по экспорту меда
По его словам, союз вместе с проектами международной технической помощи организует семинары и конференции, чтобы помочь херсонским пчеловодам, большинство из которых производят мед на уровне хобби, превратить это дело на профессиональный высокодоходный бизнес.
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