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Раздел: Экономика  
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В столице подорожала знаменитая киевская перепичка

В столице подорожала знаменитая киевская перепичкаИзвестный киевский фастфуд, перепичка, подорожал в конце года на 2 гривны.

Киевская перепичка, продающаяся в центре столицы на ул. Хмельницкого, напротив ЦУМа, подорожала с 13 до 15 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на КиевVlast

Классический киевский фастфуд, который можно купить только в одном месте, подорожал также на 2 гривны в конце 2016 года. Весной 2015 года она стоила 8 гривен, осенью – 8,5 гривен, весной 2016-го поднялась до 10 гривен.

Напомним, киевляне подсчитали, что очередь движется со скоростью 2 метра в минуту. Без лишнего пафоса, именно это заведение среди 900 ресторанов Киева заняло в "Трип Эдвайзоре" 39 место, с достойным рейтингом 4.

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В прошлом году уникальное заведение отпраздновало свой 35-летний юбилей.
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 Теги: перепичка, Киев

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Вчера, 22:53 » Автор: Татьяна Ларина
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