Раздел: Экономика
В столице подорожала знаменитая киевская перепичка
Известный киевский фастфуд, перепичка, подорожал в конце года на 2 гривны.
Киевская перепичка, продающаяся в центре столицы на ул. Хмельницкого, напротив ЦУМа, подорожала с 13 до 15 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на КиевVlast
Классический киевский фастфуд, который можно купить только в одном месте, подорожал также на 2 гривны в конце 2016 года. Весной 2015 года она стоила 8 гривен, осенью – 8,5 гривен, весной 2016-го поднялась до 10 гривен.
Напомним, киевляне подсчитали, что очередь движется со скоростью 2 метра в минуту. Без лишнего пафоса, именно это заведение среди 900 ресторанов Киева заняло в "Трип Эдвайзоре" 39 место, с достойным рейтингом 4.
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В прошлом году уникальное заведение отпраздновало свой 35-летний юбилей.
Киевская перепичка, продающаяся в центре столицы на ул. Хмельницкого, напротив ЦУМа, подорожала с 13 до 15 гривен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на КиевVlast
Классический киевский фастфуд, который можно купить только в одном месте, подорожал также на 2 гривны в конце 2016 года. Весной 2015 года она стоила 8 гривен, осенью – 8,5 гривен, весной 2016-го поднялась до 10 гривен.
Напомним, киевляне подсчитали, что очередь движется со скоростью 2 метра в минуту. Без лишнего пафоса, именно это заведение среди 900 ресторанов Киева заняло в "Трип Эдвайзоре" 39 место, с достойным рейтингом 4.
Читайте также: В Киеве существенно подорожала парковка авто
В прошлом году уникальное заведение отпраздновало свой 35-летний юбилей.
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