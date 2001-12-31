Раздел: Экономика
С 1 января в Украине изменяться страховые выплаты по нетрудоспособности
С начала года увеличат выплаты некоторым категориям потерпевших.
С 1 января 2018 года в Украине увеличат страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, а также членам их семей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом говорится в постановлении правительства №1053 от 27 декабря.
Страховки пересчитают лицам, имеющим право на данные выплаты по состоянию на 1 января 2018 года и которые имели право на пересчет сумм ежемесячных страховых выплат за период с 1 марта 2008 года по 1 марта 2011 года, путем определения размера ежемесячной страховой выплаты с увеличенного размера заработной платы, с которой по состоянию на 1 марта 2017 года рассчитывались суммы страховых выплат.
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Для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2008 года, 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года, размер увеличения зарплаты для расчета сумм страховых выплат составляет 1281,92 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года - 826,73 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года - 727,19 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2011 года - 393,88 грн.
С 1 января 2018 года в Украине увеличат страховые выплаты потерпевшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, а также членам их семей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом говорится в постановлении правительства №1053 от 27 декабря.
Страховки пересчитают лицам, имеющим право на данные выплаты по состоянию на 1 января 2018 года и которые имели право на пересчет сумм ежемесячных страховых выплат за период с 1 марта 2008 года по 1 марта 2011 года, путем определения размера ежемесячной страховой выплаты с увеличенного размера заработной платы, с которой по состоянию на 1 марта 2017 года рассчитывались суммы страховых выплат.
Читайте также: С Нового года в Украине вводится монетизация субсидий
Для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2008 года, 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года, размер увеличения зарплаты для расчета сумм страховых выплат составляет 1281,92 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2009 года, 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года - 826,73 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2010 года и 1 марта 2011 года - 727,19 грн, для лиц, имеющих право на пересчет с 1 марта 2011 года - 393,88 грн.
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