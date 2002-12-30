Раздел: Экономика
Украинцам рассказали, когда ждать минималку в 4200 гривен
Названы сроки.
Со второго квартала минимальная зарплата в Украине может вырасти до 4200 грн., пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Такая информация содержится в "Заключительных положениях" Закона Украины "О Государственном бюджете на 2018 год".
В законе указано, что Кабмин на основе мониторинга выполнения Госбюджета по итогам первого квартала 2018 года должен рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн в месяц со второго квартала 2018 года.
4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную зарплату в 2018 году до 4100 грн. Согласно бюджету 2018 минимальная заработная плата с 1 января составляет 3723 грн.
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В Украине с 1 января 2017 года минималка выросла вдвое - до 3200 грн.
Со второго квартала минимальная зарплата в Украине может вырасти до 4200 грн., пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Такая информация содержится в "Заключительных положениях" Закона Украины "О Государственном бюджете на 2018 год".
В законе указано, что Кабмин на основе мониторинга выполнения Госбюджета по итогам первого квартала 2018 года должен рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн в месяц со второго квартала 2018 года.
4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой повысить минимальную зарплату в 2018 году до 4100 грн. Согласно бюджету 2018 минимальная заработная плата с 1 января составляет 3723 грн.
Читайте также: Украина увеличила товарооборот с Россией, больше чем с ЕС
В Украине с 1 января 2017 года минималка выросла вдвое - до 3200 грн.
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