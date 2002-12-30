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Раздел: Экономика  
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Украинцам рассказали, во сколько обойдется рождественский стол

Украинцам рассказали, во сколько обойдется рождественский столРождественская кутья и застолье обойдутся украинцам дороже, чем в прошлом году.

Стоимость рождественской кутьи по сравнению с прошлым годом выросла на 7%, за счет подорожания мака и орехов.

Об этом свидетельствуют данные «Экономического дискуссионного клуба», пишет Хроника.инфо со ссылкой на agroportal.ua.

По расчетам экспертов приготовления кутьи на семью (1,5 кг) в январе 2018 г. будет стоить 73 грн, или около 12 грн за порцию 250 граммов.

На узвар (без добавления сахара) ориентировочно необходимо будет потратить еще 20 гривен.

Если сравнивать с прошлым годом, то узвар обойдется почти на треть дешевле, вследствие снижения цен на традиционные для Украины сухофрукты (груши и яблоки).

При этом праздничное застолье станет более затратным. В среднем потребительские цены на продукты питания в Украине в 2017 году выросли почти на 20%.

Как свидетельствуют статистические данные, в течение года (декабрь 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г.) потребительские цены повысились практически на все социально значимые продовольственные товары. Исключение составили крупа гречневая и сахар, на которые зафиксировано снижение цен на 36% и 14,5% соответственно.

Больше всего в течение года как в относительном, так и абсолютном измерении подорожало сало (на 69%, или 28 грн/кг). На треть подорожали за год говядина (27 грн/кге) и свинина (26 грн/кг). По четверти к прошлогодним ценам добавили мясо птицы, колбасы вареные, сыр мягкий и сметана.

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Рост цен на яйца, масло сливочное, хлеб массовых сортов превысило 20%.

Украинцам рассказали, во сколько обойдется рождественский стол
Украинцам рассказали, во сколько обойдется рождественский стол

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 Теги: рождественский стол

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Сегодня, 19:58 » Автор: Наталия Невская
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