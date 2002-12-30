Раздел: Экономика
Украинцам рассказали, во сколько обойдется рождественский стол
Рождественская кутья и застолье обойдутся украинцам дороже, чем в прошлом году.
Стоимость рождественской кутьи по сравнению с прошлым годом выросла на 7%, за счет подорожания мака и орехов.
Об этом свидетельствуют данные «Экономического дискуссионного клуба», пишет Хроника.инфо со ссылкой на agroportal.ua.
По расчетам экспертов приготовления кутьи на семью (1,5 кг) в январе 2018 г. будет стоить 73 грн, или около 12 грн за порцию 250 граммов.
На узвар (без добавления сахара) ориентировочно необходимо будет потратить еще 20 гривен.
Если сравнивать с прошлым годом, то узвар обойдется почти на треть дешевле, вследствие снижения цен на традиционные для Украины сухофрукты (груши и яблоки).
При этом праздничное застолье станет более затратным. В среднем потребительские цены на продукты питания в Украине в 2017 году выросли почти на 20%.
Как свидетельствуют статистические данные, в течение года (декабрь 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г.) потребительские цены повысились практически на все социально значимые продовольственные товары. Исключение составили крупа гречневая и сахар, на которые зафиксировано снижение цен на 36% и 14,5% соответственно.
Больше всего в течение года как в относительном, так и абсолютном измерении подорожало сало (на 69%, или 28 грн/кг). На треть подорожали за год говядина (27 грн/кге) и свинина (26 грн/кг). По четверти к прошлогодним ценам добавили мясо птицы, колбасы вареные, сыр мягкий и сметана.
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Рост цен на яйца, масло сливочное, хлеб массовых сортов превысило 20%.
Стоимость рождественской кутьи по сравнению с прошлым годом выросла на 7%, за счет подорожания мака и орехов.
Об этом свидетельствуют данные «Экономического дискуссионного клуба», пишет Хроника.инфо со ссылкой на agroportal.ua.
По расчетам экспертов приготовления кутьи на семью (1,5 кг) в январе 2018 г. будет стоить 73 грн, или около 12 грн за порцию 250 граммов.
На узвар (без добавления сахара) ориентировочно необходимо будет потратить еще 20 гривен.
Если сравнивать с прошлым годом, то узвар обойдется почти на треть дешевле, вследствие снижения цен на традиционные для Украины сухофрукты (груши и яблоки).
При этом праздничное застолье станет более затратным. В среднем потребительские цены на продукты питания в Украине в 2017 году выросли почти на 20%.
Как свидетельствуют статистические данные, в течение года (декабрь 2017 г. по сравнению с декабрем 2016 г.) потребительские цены повысились практически на все социально значимые продовольственные товары. Исключение составили крупа гречневая и сахар, на которые зафиксировано снижение цен на 36% и 14,5% соответственно.
Больше всего в течение года как в относительном, так и абсолютном измерении подорожало сало (на 69%, или 28 грн/кг). На треть подорожали за год говядина (27 грн/кге) и свинина (26 грн/кг). По четверти к прошлогодним ценам добавили мясо птицы, колбасы вареные, сыр мягкий и сметана.
Читайте также: В 2018 году на вооружение потратят более 16 миллиардов
Рост цен на яйца, масло сливочное, хлеб массовых сортов превысило 20%.
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