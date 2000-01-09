Раздел: Экономика
Стало известно, кто возглавит ПриватБанк
Будущий управляющий увлекается айкидо.
Крумханзль долгое время проработал операционном директором в Raiffeisenbank.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.
Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.
Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.
Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.
"При оценке кандидатов в правление ПриватБанка мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.
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По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
Крумханзль долгое время проработал операционном директором в Raiffeisenbank.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.
Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.
Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.
Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.
"При оценке кандидатов в правление ПриватБанка мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.
Читайте также: Microsoft больше не принимает оплату в биткоинах
По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
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