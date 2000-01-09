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Раздел: Экономика  
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Стало известно, кто возглавит ПриватБанк

Стало известно, кто возглавит ПриватБанкБудущий управляющий увлекается айкидо.

Крумханзль долгое время проработал операционном директором в Raiffeisenbank.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Наблюдательный совет ПриватБанка в среду, 10 января, назначил Петра Крумханзля председателем правления и обратился в Национальный банк Украины за одобрением его кандидатуры. Об этом сообщил начальник пресс-службы Олег Серга.

Отмечается, что Крумханзль родился в 1966 году. По образованию он математик, окончил университет в Праге.

Крумханзль работал старшим менеджером в ведущих банках Европейского Союза. Он также продемонстрировал свою эффективность на украинском банковском рынке в период кризиса 2008 года.

Также сообщается, что Крумханзль работал в качестве главного операционного директора по резолюции Heta Asset, был главным операционным директором в компании Interim Management&Consultingи Home Credit China.

"При оценке кандидатов в правление ПриватБанка мы в первую очередь руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентация на результат, сильное управление операциями и контроль за результатами", – отметил председатель Наблюдательного совета Энгин Аккакока.

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По данным СМИ, Крумханзль увлекается айкидо и владеет несколькими иностранными языками.
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 Теги: ПриватБанк, руководитель

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Сегодня, 20:52 » Автор: Наталия Невская
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